الأحد 11 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

"الداخلية" تكشف تفاصيل ضبط أبوكيان لتوزيع المخدرات بالمنوفية

المتهم أمام الأحراز
المتهم أمام الأحراز

كشفت وزارة الداخلية أنه عقب عقب تداول صورة لإعلان يتم من خلاله الترويج لبيع المواد المخدرة على مواقع التواصل، فقد نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط مرتكب الواقعة بالمنوفية.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل متضمناً صورة لإعلان يقوم بالترويج لبيع المواد المخدرة المتنوعة مرفق بها أرقام هواتف محمولة "محددة" فقد تمكن قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه (أحد العناصر الإجرامية الخطرة "شهرته أبوكيان" – مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية) وعُثر بحوزته على (6 كيلو جرامات من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الهيروين – 2 كيلو جرام من مخدر الهيدرو - بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار – مبلغ مالى - هاتف محمول عدد من المطبوعات الورقية مختلفة الأحجام مُدون عليها "أبوكيان لجميع أنواع المكيفات" أيس - حشيش - مادة - بانجو - تامول ورقمى هاتفين مُحددين).

بمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

ابوكيان أجهزة وزارة الداخلية إدارة البحث الجنائي التواصل الاجتماعي البحث الجنائي المواد المخدرة المبلغ المالى جهود أجهزة وزارة الداخلية

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