الأحد 11 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

خالد عبد العزيز: رابطة الأندية تدير المسابقة في حدود الإمكانيات

خالد عبد العزيز
خالد عبد العزيز

قال خالد عبد العزيز، وزير الرياضة السابق، إن رابطة الأندية هي التي تدير المسابقة المحلية، مؤكدًا أن رابطة الأندية تبذل مجهودًا كبيرًا لتحسين المسابقة وملاعب المباريات.

وأضاف وزير الرياضة السابق خلال حواره ببرنامج «آخر النهار» المُذاع على فضائية «النهار» مع د.محمد الباز، أن رابطة الأندية تعمل في حدود الإمكانيات المتاحة، متابعًا: «هناك 18 فريقًا يلعبون في الدوري الممتاز، وهناك مشكلة في الصرف على معظم تلك الأندية».

وتابع «هناك أندية جماهيرية مثل الإسماعيلي والمصري والاتحاد لديهم صعوبة في الصرف، لكن أندية الشركات تكسب بعض الشيء لكي تصرف على فريقها».

وزير الرياضة السابق: الإعلام الرياضي بمصر مهم جدًا وإيجابي

وعن رأيه في الإعلام الرياضي، قال وزير الرياضة السابق: «مفيش حاجة تقدر تقول إنها وحشة جدًا أو كويسة جدًا»، مشيرًا إلى أننا نستفيد من الإعلام الرياضي في معرفة التفاصيل والأخبار، لكن قد تختلف مع الآراء التي تُقال في الإعلام الرياضي.

واستكمل: «مقدرش أقول الإعلام الرياضي هايل أو سيئ، لكنه مهم جدًا وإيجابي إلى حد ما».

المهندس خالد عبد العزيز خالد عبد العزيز وزير الرياضة السابق رابطة الأندية رابطة الأندية المصرية برنامج اخر النهار اخر النهار الدكتور محمد الباز

رئيس التحرير

وائل لطفي

العرب والصين

الأكثر قراءة

أبناء المغرب يكشفون كواليس الاحتفال بفوز منتخبهم بكأس العالم (فيديو)

سعر الذهب اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022 فى مصر بدون مصنعية

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 الجديد على القمر الصناعي النايل سات

"الداخلية" تكشف تفاصيل ضبط أبوكيان لتوزيع المخدرات بالمنوفية

بورسعيد تستعد لإطلاق مهرجان دولي لمراقبة وتصوير الطيور

علماء بريطانيون يخترعون علاج جيني جديد لمحاربة السرطان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الشيخ المناضل

محمد العسيري

فى السينما الجديدة.. أنا لا أسرق ولكنى أتجمَّل!

ماجد حبته

فساد البرلمان الأوروبى

الحسين عبدالرازق

نصر العرب للعرب!

لواء.حمدى البطران

مونديال العرب

جمال-أسعد

الدولار وانفجار الأسعار

لواء. محسن الفحام

المرأة.. والأسرة المصرية

أحمد الصغير

حول المشهد الضريبى الأخير!

صور

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطيني حاول الشاباك تجنيده فأصبح عميلاً مزدوجا لـ "حماس".. ما القصة؟

تحذيرات لـ«لبنان» ومناورة مفاجئة للجيش الإسرائيلى.. هل يمكن الربط بينهما؟

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية