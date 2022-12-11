خالد عبد العزيز: رابطة الأندية تدير المسابقة في حدود الإمكانيات

قال خالد عبد العزيز، وزير الرياضة السابق، إن رابطة الأندية هي التي تدير المسابقة المحلية، مؤكدًا أن رابطة الأندية تبذل مجهودًا كبيرًا لتحسين المسابقة وملاعب المباريات.

وأضاف وزير الرياضة السابق خلال حواره ببرنامج «آخر النهار» المُذاع على فضائية «النهار» مع د.محمد الباز، أن رابطة الأندية تعمل في حدود الإمكانيات المتاحة، متابعًا: «هناك 18 فريقًا يلعبون في الدوري الممتاز، وهناك مشكلة في الصرف على معظم تلك الأندية».

وتابع «هناك أندية جماهيرية مثل الإسماعيلي والمصري والاتحاد لديهم صعوبة في الصرف، لكن أندية الشركات تكسب بعض الشيء لكي تصرف على فريقها».

وزير الرياضة السابق: الإعلام الرياضي بمصر مهم جدًا وإيجابي

وعن رأيه في الإعلام الرياضي، قال وزير الرياضة السابق: «مفيش حاجة تقدر تقول إنها وحشة جدًا أو كويسة جدًا»، مشيرًا إلى أننا نستفيد من الإعلام الرياضي في معرفة التفاصيل والأخبار، لكن قد تختلف مع الآراء التي تُقال في الإعلام الرياضي.

واستكمل: «مقدرش أقول الإعلام الرياضي هايل أو سيئ، لكنه مهم جدًا وإيجابي إلى حد ما».