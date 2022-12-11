الأحد 11 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نجاة 7 أشخاص من الموت في حادث مروري على الطريق الصحراوي

اسعاف
اسعاف

شهد الطريق الصحراوى الغربى بمحافظة المنيا  اليوم الأحد  حادث مروري أسفر عن إصابة 7 أشخاص، وانتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادث وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي.

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا إخطاراً من عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين إحداهما ملاكي وسيارة أخرى  بالطريق الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا.

انتقلت سيارات الأسعاف وقوات الأمن إلى موقع البلاغ تبين إصابة 7 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفه باليد والساقين وما بعد الارتجاج، وتم نقلهم إلى مستشفى التأمين الصحي بمدينة المنيا.

إصابة 7 أشخاص الطريق الصحراوي الغربي النيابة العامة اللواء أسامة عبد العظيم الطريق الصحراوي طريق الصحراوي مساعد وزير الداخلية لامن المنيا نقل المصاب

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وائل لطفي

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