الأحد 11 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الشوط الأول.. الزمالك يتقدم على بيراميدز بهدف فى الدورى

الزمالك وبيراميدز
الزمالك وبيراميدز

انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز المقامة بين الفريقين في الجولة الثالثة المؤجلة من الدوري الممتاز، بتقدم الفارس الأبيض بهدف.

سجل مصطفى شلبي هدف التقدم لصالح الزمالك في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط.

أحداث الشوط الأول

الزمالك بدأ الشوط الأول بقوة وكاد يتقدم في الدقيقة الثالثة بعد تسديدة من إمام عاشور من خارج منطقة الجزاء تصدى لها أحمد الشناوي بصعوبة.

هدف الزمالك، أحمد سيد زيزو أرسل الكرة من الركلة الركنية لمصطفى شلبي المتواجد خارج منطقة الجزاء وسدد الأخير الكرة مباشرة لتغالط أحمد الشناوي وتمر لداخل الشباك.

الشيبي أرسل تمريرة طولية لداخل منطقة الجزاء وأمسك بها عواد بسهولة.

في الدقيقة 30 محمد حمدي أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار ارتطمت في جسد سيد عبد الله نيمار ومرت بجوار القائم الأيمن لخارج الملعب.

بيراميدز كاد أن يدرك التعادل بعد توغل من رمضان صبحي داخل منطقة الجزاء من جهة اليسار ثم مرر الكرة لمصطفى فتحي داخل منطقة الجزاء وسدد الأخير الكرة ولكن مرت بجوار القائم الأيمن لخارج الملعب.

في الدقيقة 44 الشيبي أرسل الكرة لداخل منطقة الجزاء من الركلة الثابتة وحولها محمد حمدي الخالي تماما من الرقابة، برأسية مرت بجوار القائم الأيسر.

الزمالك بيراميدز الدورى المصرى مصطفي شلبي

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