الأحد 11 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

انتهى التحقيق.. «الموسيقيين» تغرّم عمر كمال 50 ألف جنيه

عمر كمال
عمر كمال

انتهى، مساء الأحد، التحقيق مع المطرب عمر كمال بنقابة الموسيقيين بعد أن أعلنت أمس، وقفه عن الغناء وسحب التصريح السنوي الخاص به وإحالته للتحقيق.

وكشفت مصادر من داخل نقابة الموسيقيين، لـ“الدستور” أن التحقيق انتهى مع عمر كمال بالتصالح وتغريمه بـ50 ألف جنيه بسبب قيامه بإحياء عدد من الحفلات الغنائية خارج مصر دون استخراج تصريح لإقامة هذه الحفلات من النقابة وإحيائه عددًا من الحفلات دون الالتزام بميثاق نقابة الموسيقيين.

أضاف المصدر أنه تم وقف قرار سحب التصريح السنوي من عمر كمال عقب انتهاء التحقيق معه والتزامه بدفع الغرامة المقررة، متعهدا بعدم تكرار الواقعة مرة أخرى.

وأصدرت المهن الموسيقية أمس برئاسة النقيب مصطفى كامل بيانًا رسميًا تعلن فيه إيقاف عمر كمال جاء فيه: "قررت نقابة المهن الموسيقية وقف التصريح السنوي للعضو عمر محمد كمال، لحين التحقيق معه".

ويعود قرار الوقف إلى عدم التزام كمال باستخراج تصريح للغناء بالخارج من قبل النقابة وذلك قبل سفره وإحياء حفله الغنائي الأخير، ومن المقرر إجراء التحقيق معه قبل إقرار العقوبة المنصوص عليها.

المطرب الشعبي عمر كمال المطرب مصطفي كامل مصطفى كامل عمر كمال عمر محمد كمال

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