الجنايات تعاقب تاجر مخدرات بالمشدد 15 عاما وغرامة 100 ألف جنيه

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، في حكمها الصادر اليوم الأحد متهما بالإتجار في المخدرات، بالسجن المشدد 15 عاما وتغريمه مبلغ مائة ألف جنية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السيد محجوب رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار محمود عيسى سراج الدين، والمستشار محمد عبد الكريم عبد العزيز

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 18342 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط إدارة مكافحة المخدرات، إلى قيام المتهم "ع.ع.ع" عامل بمزرعة بمزالة نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه، وعقب تنفيذ القرار، تم ضبطه أثناء قيادته سيارة وبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ مالي وهاتف محمول، وبتفتيش السيارة وجد بها جوال بلاستيكي وبفض محتوياته تبين بداخله عدد 60 طربة حشيش، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال والسيارة للترويج، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم علي النيابة قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهم.