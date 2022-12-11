الأحد 11 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بعد الموافقة عليه.. تفاصيل أول علاج معتمد لسرطان الدم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يعتبر سرطان الدم من أشرس أنواع سرطانات الدم والذي يسمى بـ«لوكيميا»، وهو سرطان الأنسجة التي تشكِّل الدم في الجسم، بما في ذلك نخاع العظم والجهاز اللِّمفي.

يوجد العديد من أنواع سرطان الدم، حيث تكون بعض أشكال سرطان الدم أكثر شيوعًا بين الأطفال، في حين تصيب أشكال أخرى من سرطان الدم البالغين غالبًا، وفقًا لما ذكره موقع “careacross”.

قد يكون علاج سرطان الدم معقدًا، ويعتمد ذلك على نوعه، لكن مؤخرًا وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على أول علاج جيني متاحًا في الولايات المتحدة، للقضاء على سرطان الدم.

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تفاصيل أول علاج معتمد لسرطان الدم:

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على "tisagenlecleucel"، المعروف سابقًا، لبعض المرضى من الأطفال والشباب المصابين بنوع من سرطان الدم الليمفاوي الحاد.

قال سكوت جوتليب، مفوض إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، العضو المنتدب في إدارة الغذاء والدواء، إننا ندخل جبهة جديدة في الابتكار الطبي مع القدرة على إعادة برمجة خلايا المريض لمهاجمة سرطان مميت، وإنشاء نقطة انعطاف في قدرتنا على علاج العديد من الأمراض المستعصية.

تمت الموافقة على Tisagenlecleucel، وهو علاج جيني قائم على الخلايا، في الولايات المتحدة لعلاج المرضى حتى سن 25 عامًا مع الخلايا البائية لسرطان الدم التي تكون مقاومة للحرارة أو في الانتكاس الثاني أو اللاحق.

“Tisagenlecleucel”.. هو علاج مناعي ذاتي معدل وراثيا، فكل جرعة هي علاج مخصص تم إنشاؤه باستخدام الخلايا التائية الخاصة بالمريض، وهي نوع من خلايا الدم البيضاء المعروفة باسم الخلايا الليمفاوية.

يتم جمع الخلايا الخاصة بالمريض وإرسالها إلى مركز تصنيع حيث يتم تعديلها وراثيًا لتشمل جينًا جديدًا يحتوي على بروتين معين يوجه الخلايا التائية لاستهداف وقتل خلايا سرطان الدم.

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قال بيتر ماركس  دكتوراه في الطب، مدير مركز إدارة الأغذية والأدوية لتقييم البيولوجيا والبحث، أن العلاج الجديد لا يوفر فقط خيارًا علاجيًا جديدًا لهؤلاء المرضى حيث توجد خيارات محدودة للغاية، ولكنه يوفر أيضًا خيارًا علاجيًا أظهر معدلات مغفرة واعدة للبقاء في التجارب السريرية.

بلغ معدل الشفاء الإجمالي في غضون ثلاثة أشهر من العلاج 83٪، تمثل الموافقة على علاج الخلايا التائية في علاج سرطان الدم لدى الأطفال تحولًا مهمًا في نموذج علاج سرطان الدم. 

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وائل لطفي

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