الجارديان: مرضى سرطان الدم في بريطانيا الاكثر عرضة لخطورة الاصابة بكورونا

سلطت صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم الأحد، الضوء على إثار زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد وسلالته الجديدة اوميكرون في المملكة المتحدة البريطانية، على مرضى سرطان الدم في البلاد، الذين يعانون من مناعة ضعيفة وإصابتهم بالفيروس حتى الموت.

وأفادت الصحيفة في تقرير لها، أن الجمعيات الخيرية في البلاد، طالبت المزيد من المساعدة الحكومية، بعدما القت اللوم على الارتباك بشأن الوصول إلى الرعاية ونقص المعززات ونقص الدعم الوقائي.

وأشارت الصحيفة، أن الجمعيات الخيرية اتهمت الحكومة البريطانية بالفشل في حماية الأشخاص الأكثر ضعفًا من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس بكورونا بعد أن تبين أن الأشخاص المصابين بسرطان الدم يمثلون الآن نسبة أعلى من وفيات الفيروس التاجي مقارنةً بوقت سابق في الوباء.

وواوضحت، مع ارتفاع أرقام الحالات اليومية إلى مستويات قياسية نتيجة لمتغير Omicron ، تحذر المؤسسات الخيرية من أن الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة والذين تم مساعدتهم بالحماية في بداية الوباء شعروا بأنهم مضطرون إلى تعريض أنفسهم للخطر، وكانوا في حيرة من أمرهم حول كيفية الوصول الي العلاج.

وفاة ٣ الاف مريض

وأضاف التقرير،إلى أنه قد توفي أكثر من 3000 شخص مصاب بسرطان الدم - ما يزيد قليلاً عن 1 من كل 100 من جميع المصابين بالمرض في إنجلترا وويلز - بسبب كوفيد ، وفقًا لتحليل البيانات الرسمية بواسطة Blood Cancer UK.

وتابعت، هذا على الرغم من أن هؤلاء المرضى قضوا فترات طويلة في الحماية لتجنب الاتصال بالفيروس.

وتشير الأرقام إلى أن الأشخاص المصابين بسرطان الدم يمثلون الآن نسبة أعلى بكثير من وفيات كوفيد مقارنة بما كان عليه الحال في السابق

حيث كانت تعتبر، حالة وفاة واحدة من كل 23 حالة وفاة بين يوليو وسبتمبر ، مقارنة بواحدة من كل 45 حالة وفاة بين يناير ومارس.

واعتقد الجمعيات الخيرية، أن الزيادة مرتبطة بنهاية الحماية وحقيقة أن الأشخاص المصابين بسرطان الدم لديهم ضعف في جهاز المناعة أقل احتمالا للاستجابة بقوة للقاحات.

ودعوا إلى إعادة تقديم دعم أكبر لأولئك الذين يعانون من ظروف تؤثر بشكل خطير على جهاز المناعة ، بما في ذلك المساعدة المالية قصيرة الأجل لأولئك الذين لا يستطيعون العمل من المنزل.