الأحد 11 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

خالد الجندي: «لاعبو المغرب انتزعوا راية الدعوة ونشر الخلق بكرة القدم»

المغرب
المغرب

قال الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، إن منتخب المغرب لكرة القدم أعطى قيمة أخلاقية كانت المجتمعات كلها في حاجة إليها وهي بر الوالدين.
وأضاف الجندي، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «لعلهم يفقهون» المُذاع على فضائية «DMC» الأحد: «من يتابع صور وفيديوهات مباريات منتخب المغرب في كأس العالم بقطر سيرى أن لاعبي المغرب يحرصون على وجود أمهاتهم معهم في المباريات طلبًا للمدد والبركة ونفحات الدعاء والتدعيم النفسي».
وتابع: «ما أجمل هذا المشهد، حيث بعد انتهاء كل مباراة يجري كل لاعب منهم على والدته للاحتفال معها»، مشيرًا إلى أنه لم يشاهد المباريات لكن رأى ذلك في نشرات الأخبار وتعليقات مستخدمي السوشيال ميديا.

الجندي: لاعبو منتخب المغرب ضربوا الأمثلة في بر الأمهات

وأشار إلى أن تلك المشاهد أخلاقيات مهمة جدًا كنا ننتظرها يبثها العلماء في نفوس الناس، مضيفًا: «لاعبو المغرب انتزعوا راية الدعوة ونشر الخلق عن طريق كرة القدم، بارك الله فيهم وفي جهودهم».
واستكمل: «أصبح لاعبهم هذا رسالة وليس لعبًا لكنه رسالة تُحترم وتنحني لها الوجوه باحترام وإجلال لأنهم ضربوا الأمثلة في بر الأمهات».

المغرب منتخب المغرب المغرب في كأس العالم الشيخ خالد الجندي بر الوالدين برنامج لعلهم يفقهون لعلهم يفقهون أمهات لاعبي المغرب

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