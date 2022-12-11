الولايات المتحدة الأمريكية تعلن مقتل اثنين من مسؤولى تنظيم داعش فى سوريا

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم الأحد، تنفيذ غارة ناجحة بطائرة مروحية، أسفرت عن مقتل اثنين من مسؤولي تنظيم داعش في شرق سوريا.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها اليوم: "نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية غارة ناجحة بطائرة هليكوبتر في شرق سوريا، مما أسفر عن مقتل اثنين من مسؤولي تنظيم داعش، بما في ذلك أنس، وهو مسؤول ولاية سوريا في تنظيم داعش كان متورطا في عمليات التخطيط والتسهيل المميتة للتنظيم في شرق سوريا".

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية في بيانها أنه تم التخطيط المكثف لهذه العملية أحادية الجانب لضمان نجاحها، وتشير التقييمات الأولية إلى عدم مقتل أو إصابة مدنيين.

مصدر أمنى سورى يكشف تفاصيل جديدة حول مقتل زعيم داعش فى درعا

وفى بداية الشهر الجارى، أعلن مصدر أمني سورى في محافظة درعا السورية، عن أن زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبوالحسن الهاشمي القرشي، الذي أعلن التنظيم عن مقتله منذ أيام هو ذاته المدعو عبدالرحمن العراقي والمعروف باسم سيف بغداد، وقد قتل خلال العملية الأمنية التي نفذها الجيش السوري بمساندة المجموعات المحلية والأهلية ضد تنظيم داعش في مدينة جاسم بريف درعا الشمالي في الـ15 من أكتوبر الماضى.

وقال المصدر في تصريحات لوكالة سانا السورية، إن الإرهابي أبوالحسن الهاشمي القرشي يعد الأمير العام لتنظيم داعش في المنطقة الجنوبية، وقد قتل مع كامل أفراد مجموعته إثر استهداف مقره في الحي الشمالي لمدينة جاسم في ريف درعا، وتم إعلان ذلك عبر وسائل الإعلام السورية حينها.

وأوضح المصدر الأمني أن الإرهابي القرشي هو عراقي الجنسية تزعم عمليات التنظيم والإشراف على مد نفوذه باتجاه الأراضي الأردنية والعراقية والسورية، وهو المسئول الأول عن مخطط عمليات الاغتيال التي كانت تدار في المنطقة الشمالية من محافظة درعا، عبر شبكة يقوم عملها على مبدأ الفتوى ضمن ما يشبه محكمة قصاص تم إنشاؤها في إحدى مزارع مدينة جاسم في ريف درعا الشمالي.

وأضاف المصدر أن الإرهابي القرشي كان يدير عمليات الاغتيال من خلال مجموعة قياديين في التنظيم، حيث تمكنت القوى الأمنية بمساندة المجموعات المحلية الرديفة من القضاء على عدد منهم في وقت سابق، ومن بينهم المدعو أبوسالم العراقي، الذي قتل بعد فراره من مدينة طفس وملاحقته من قبل عناصر القوى الأمنية الذين اشتبكوا معه قبل أن يفجر نفسه.