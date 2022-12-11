الأحد 11 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

وزير الرياضة يشهد تخريج الدفعة الثانية من الشباب المتدربين لريادة الأعمال

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم، تخريج الدفعة الثانية من الشباب المتدربين ضمن البرنامج التدريبي لريادة الأعمال المنفذ بين الوزارة واحد شركات الحلول الصناعية مصر.

يأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة وتيسين كروب لدعم وبناء قدرات الشباب المصري، ونشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر، وتأهيل الشباب على إقامة وإدارة مشروعاتهم بنجاح وتطوير مشروعاتهم القائمة.

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وأكد وزير الشباب والرياضة على الاهتمام بتنفيذ البرامج التدريبية للشباب لإعدادهم وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل، بالتعاون مع مختلف مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الرائدة فى مختلف المجالات، مثنياً على التعاون المثمر مع شركة «تيسين كروب» وحرصها على تدريب الشباب المشاركين على أعلى مستوى، وتعيين المتميزين منهم بالشركة.

وأطلق وزير الشباب والرياضة إشارة البدء في التقدم للاشتراك في الدفعة الثالثة من برنامج تدريب شباب المهندسين لريادة الأعمال.

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من جانبه، أعرب اندرياس بكريز المدير التنفيذي للمؤسسة عن خالص تقديره للتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ونقل الخبرات للشباب المصري المتدربين خريجي كليات الهندسة بما يسهم في تطوير حياتهم المهنية، متطرقاً إلى بعض التخصصات التي تم تدريب الشباب عليها بمجالات الهندسة الكيميائية والبتروكيمائية والقوى الميكانيكية والطاقة الكهربائية وغيرها، مشيداً بأعداد الفتيات المشاركات في البرنامج.

قام الوزير والمدير التنفيذي للمؤسسة بتكريم الشباب والفتيات المتدربين المتميزين فى الدفعة الثانية من البرنامج التدريبي.

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حضر حفل التخرج من وزارة الشباب والرياضة كل من منال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، ومصطفى عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، واللواء عبد الرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية لشئون الوزير، وجيهان رشوان مدير عام الإدارة العامة لتدريب الشباب، ونانيس الناقوري مدير عام المبادرات الشبابية.

وشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم، تخريج الدفعة الثانية من الشباب المتدربين ضمن البرنامج التدريبي لريادة الأعمال المنفذ بين الوزارة واحد شركات الحلول الصناعية مصر.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة البرنامج التدريبي التخصصات التعاون المثمر الطاقة الكهربائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حق المتهم

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