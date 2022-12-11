فتح باب التقدم لجائزة الدولة للإبداع الفنى بأكاديمية الفنون بروما

أعلنت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، عن فتح باب التقدم لجائزة الدولة للإبداع الفني، بالأكاديمية المصرية للفنون بروما، بدءًا من اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022 وحتى الأول من يناير 2023.

وقالت وزيرة الثقافة إن الجائزة هي أحد محاور اهتمام الوزارة بالمواهب الشابة في مجالات الفنون والآداب والعمل على صقلها، وذلك من خلال إتاحة الفرصة للفائزين بها للاطلاع على المدارس الفنية المتعددة في إيطاليا من خلال برنامج تُعده الأكاديمية المصرية للفنون بروما على مدار 6 أشهر، ودعت وزيرة الثقافة شباب المبدعين بالتقدم بمشروعاتهم لنيل الجائزة.

ومن جهتها؛ أوضحت الدكتورة هبة يوسف، مدير الأكاديمية المصرية للفنون بروما، أن هذه الدورة من الجائزة تضم فروع "التأليف الموسيقي، الغناء الأوبرالي، النحت، الخزف، الباليه، الإخراج المسرحي، التأليف المسرحي، التصوير الزيتي، الإخراج السينمائي، والجرافيك".

وأضافت أنه يشترط في المُتقدم لنيل الجائزة عدة شروط منها أن يكون مصري الجنسية، وألا يزيد عمر المتقدم على 35 عامًا من تاريخ نشر الإعلان، وأن يكون حاصلًا على مؤهل عال، وأن يجتاز المتقدم جميع مراحل المسابقة والاختبارات والتي تُعقد لاختيار المتقدمين للجائزة، وأن تكون له سابقة أعمال في فرع الجائزة المتقدم له، ويتم التقدم للجائزة عن طريق سحب نموذج التقدم من مقر مكتب الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة بساحة دار الأوبرا، اعتبارًا من اليوم 11 ديسمبر وحتى الأول من يناير 2023.

ويتم اختيار فائز واحد في كل مجال، يقضي ستة أشهر بمقر الأكاديمية الفنية بروما، يتصل خلالها بفنون الإبداع العالمية لتنمية قدراته وإثراء خبراته بغرض الابتكار والتجديد في المجال الموفد من أجله.

وفي سياق آخر؛ تفقدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، صباح اليوم الأحد، مركز الحرف اليدوية والتقليدية بالفسطاط، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، بحضور الدكتور هاني أبوالحسن سلام، رئيس القطاع، وعدد من قيادات الصندوق.

حيث قامت وزيرة الثقافة بجولة بالمركز للوقوف على متطلبات العمل بالورش التى تضم الخزف، النحاس، الخيامية، الزجاج المعشق، الحُلى، وعدد من الحرف الأخرى.