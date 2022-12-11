حبس عاطل يروج أسطوانات هيروين فى المقطم

أمرت النيابة العامة بجنوب القاهرة، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة حيازة كميات كبيرة من المواد المخدرة بقصد الاتجار فى المقطم.

وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله، للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الاتجار فى المواد المخدرة.

كشفت تحريات وحدة مباحث قسم شرطة المقطم عن قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامي.

باتخاذ الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه، وبحوزته 5 أسطوانات من مخدر الهيروين وزنت 1,25 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 4,500 كيلو جرام ، 20 ألف قرص مخدر متنوعة، سلاح أبيض "سكين"- مبلغ مالى.

بمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى والسلاح الأبيض بقصد حماية نشاطه الإجرامى.