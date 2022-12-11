المشدد 7 سنوات لتشكيل عصابى سرق شقة طبيب بالسلام

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، بمعاقبة تشكيل عصابي بالسجن المشدد 7 سنوات، في سرقة المساكن بمنطقة السلام.

تلقي قسم شرطة السلام، بلاغا من «ا. م»، طبيب، مفاده سرقة لاب توب، هاتفين محمول، وأجهزة إلكترونية من داخل مسكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، وبتفريغ كاميرات المراقبة بمحل الواقعة؛ تم التوصل إلى أن وراء ارتكابه 3 متهمين، وبإعداد الأكمنة اللازمة؛ تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين الثلاثة وهم «س.م»، عاطل ، «ج. ا»، مسجل خطر، «ص.ح»، عاطل>

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بسرقة المجني عليه وسرقة 5 شقق سكنية بأسلوب كسر الباب، وأرشدوا عن المسروقات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.