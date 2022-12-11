الأحد 11 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 7 سنوات لتشكيل عصابى سرق شقة طبيب بالسلام

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، بمعاقبة تشكيل عصابي بالسجن المشدد 7 سنوات، في سرقة المساكن بمنطقة السلام.
تلقي قسم شرطة السلام، بلاغا من «ا. م»، طبيب، مفاده سرقة لاب توب، هاتفين محمول، وأجهزة إلكترونية من داخل مسكنه.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات، وبتفريغ كاميرات المراقبة بمحل الواقعة؛ تم التوصل إلى أن وراء ارتكابه 3 متهمين، وبإعداد الأكمنة اللازمة؛ تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين الثلاثة وهم «س.م»، عاطل ، «ج. ا»، مسجل خطر، «ص.ح»، عاطل>
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بسرقة المجني عليه وسرقة 5 شقق سكنية بأسلوب كسر الباب، وأرشدوا عن المسروقات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

كسر الباب طبيب سرقة السجن المشدد تشكيل عصابي

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وائل لطفي

حق المتهم

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