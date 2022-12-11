«المؤتمر»: المنتخب المغربى أظهر الوحدة العربية وأشعرنا بالفخر

صرح اللواء سامح لطفي، مساعد رئيس حزب المؤتمر للعلاقات الخارجية، بأن المنتخب المغربي أشعرنا بالفخر والاعتزاز كمنتخب عربي مسلم يبرز بطولاته ونجاحاته وإصراره وتفوقه على كبار منتخبات أوروبا.

وقال لطفي، في تصريحات صحفية، إن المنتخب المغربي وحد الشعوب والدول العربية التي مكثت تشجعه بكل حماسة وفخر وكأنه منتخب بلادها فأخذ الجزائري والتونسي والمصري والسعودي والإماراتي وكل الشعوب والدول متوحدة خلف المغرب كمنتخب يمثل العرب لأنه انتصار يحسب للوطن العربي الكبير من المحيط للخليج.

وأعلن لطفي: ما نراه من مشاعر ومؤازرة واتحاد خلف منتخب المغرب بادرة أمل لعودة الوحدة العربية الوطنية الحقيقية التي نحتاجها حاليًا لمواجهة التحديات الراهنة والقادمة.

وأثنى لطفي على روح وإصرار المنتخب المغربي وبطولته متوقعًا أن يعبر المباراة النهائية ليكون إنجازًا غير مسبوق يحسب للوطن العربي ويعيد أمجاد العرب لتنطلق نحو المجالات المختلفة الأخرى.