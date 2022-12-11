بحضور 3 وزراء.. «اسكان النواب» تستكمل مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء ( صور )

بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الاسكان بمجلس النواب برئاسة النائب عماد سعد حمودة، لاستكمال مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء.

وذلك بحضور الحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان ، وعلاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية ، وهشام آمنة وزير التنمية المحلية ، والنائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب، والنائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعدد كبير من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

ويهدف مشروع القانون إلى تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، مخالفات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وكذا البناء على الأراضى المملوكة للدولة، مراعياً البعد الاقتصادى للدولة، مساهماً فى حل أزمة الإسكان فى مصر من خلال استغلال الأموال التي تأتي كتعويض عن المخالفة للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعى، مع مراعاة عدم إهدار الثروة العقارية.

ومن بين ما جاء فى القانون، الإجازة بأن تُمنح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفوري، وكذا السداد على أقساط، خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، ويترتب على صدور الطلب انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة فى أى حال كانت عليها، وحفظ التحقيقات فى شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها، فى حال صدور حكم بات فى موضوع المخالفة؛ وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل تقنين الأوضاع والتصالح أثناء تنفيذها.