الأحد 11 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 4 متهمين فى «أحداث مجلس الوزراء» لـ 11 يناير

محكمة
محكمة

قررت الدائرة الثانية إرهاب، اليوم، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء" لجلسة 11 يناير للشهود.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور علي عمارة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهمًا إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثًا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع فى تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
ونسب للمتهمين وآخرين تهم ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

الدائرة الثانية ارهاب محاكمة 4 متهمين أحداث مجلس الوزراء المستشار محمد حماد الأمن والسلم العام القوة والعنف

رئيس التحرير

وائل لطفي

حق المتهم

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