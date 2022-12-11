رصف 10 شوارع رئيسية بحي العجمي بتكلفة 17 مليون جنيه في الإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تعمل بكل جهد لصيانة ورفع كفاءة الطرق بنطاق جميع أحياء المحافظة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة.

وأشار محافظ الإسكندرية، إلى أنه تم تكليف المهندسة أمل محمود، مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بالاهتمام برصف الطرق في المناطق الأشد احتياجًا وإعادة الشيء لأصله والاهتمام بإظهار شوارع المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام أهلها وزاورها.

وأضاف المحافظ، أنه تم الانتهاء من أعمال الخطة الاستثمارية لرصف الطرق بشوارع حي العجمي بنسبة تنفيذ بلغت 95%، مشيرًا إلى أنه تم استهداف رصف 10 شوارع رئيسية بمتفرعاتهم بالحي بتكلفة إجمالية بنحو 17 مليون جنيه، وذلك استجابة لمطالب أهالي الحي وبسبب كثرة الشكوى من سوء حالة الرصف بتلك الشوارع.

من جهتها، أشارت المهندسة أمل محمود، مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، أن الخطة الاستثمارية لهذا العام استهدفت رصف 9 شوارع بنطاق حي العجمي وتم إضافة منطقة العروسة أول شارع الهانوفيل بناء على أوامر المحافظ استجابة لمطالب المواطنين ليصل بذلك عدد الشوارع التي يتم رصفها في الحي إلى 10 شوارع، وقد تم الانتهاء من 8 شوارع بنسبة تنفيذ تصل إلى 100% وهم (شارع رضوان- شارع مدرسة شيرين- شارع جمعية أبو يوسف (أم القرى)- مساكن طلعت مصطفى- شارع عمرو بن العاص - منطقة العروسة (أول شارع الهانوفيل)- مسار الحنفية- شارع نقطة الساحل (الثعلب)، والجاري العمل على قطاعين من قطاعات الدخيلة وشارع الجمعية.