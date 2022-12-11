الأحد 11 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أحمد داود ينتهي من دوبلاج فيلم يوم 13.. والعرض قريبًا

احمد داود
احمد داود

انتهى الفنان  أحمد داود من عمليات الدوبلاج لمشاهده في فيلم يوم 13 استعدادًا لإطلاقه قريبًا في دور العرض السينمائية، ويعد الفيلم أول فيلم مصري يُعرض بتقنية 3D في مصر والشرق الأوسط، ومن المقرر طرح الإعلان الرسمي للفيلم يوم 14 ديسمبر المقبل، وذلك بالتزامن مع عرض الجزء الثاني من فيلم أفاتار في السينمات المصرية.

وتدور قصة الفيلم حول شخصية عز الدين الذي يعود من الخارج بعد غياب سنوات ليبحث عن قصر عائلته، ولكن يكتشف مغامرة غير متوقعة داخل القصر ويطارده الأشباح.

الفيلم  تدور أحداثه في إطار رعب مثير، ويُعد الفيلم التجربة الأولى في السينما التي تقدم بتقنية الـ «3D»، والفيلم بطولة أحمد داود، دينا الشربيني، شريف منير، محمد ثروت، نسرين أمين، أروى جودة، أحمد زاهر، فيدرا، محمود عبدالمغني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، محمد الصاوي، وتأليف وإخراج وائل عبدالله.

على جانب اخر ينتظر أحمد داود تصوير مشاهده في فيلم هيصة والذي يتصدر بطولته و ينتظر إطلاقه خلال 2023، ويقوم داود خلال أحداث الفيلم بدور لاعب كرة قدم، ويعتبر هيصة اختلافًا عن نوعية الأفلام الذي قدمها النجم مسبقًا، فهو تحدي جديد من قلب ملاعب كرة القدم المصرية.

 

النجم أحمد داود أحمد داود فيلم يوم 13 يوم 13 تقنية 3D

رئيس التحرير

وائل لطفي

حق المتهم

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