مفاجأة.. زكريا الوردي يرفض رد مقدم تعاقده مع الزمالك قبل الرحيل

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن حقيقة رد المغربي زكريا الوردي لاعب الفريق لمقدم تعاقده الذي حصل عليه من النادي في بداية التعاقد.

وفسخ الزمالك تعاقده مع الوردي بشكل رسمي عقب مباراة الزمالك الأخيرة أمام طلائع الجيش ببطولة الدوري.

وأكد المصدر أن اللاعب لم يرد مقدم التعاقد وهو تنازل فقط عن مستحقاته الخاصة بالموسم الحالي قبل فسخ التعاقد بين الطرفين.

وشدد المصدر على أن اللاعب يمتلك بعض العروض في جعبته من المغرب لكنه لم يحسم قراره النهائي حتى الآن.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة لقدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة بيراميدز المقرر لها اليوم الأحد، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والمقرر له باستاد القاهرة الدولي.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي

خط الدفاع: محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - أحمد فتوح - عبد الله جمعة.

خط الوسط: عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور - يوسف إبراهيم " اوباما" - سيف جعفر - سيد عبد الله "نيمار" محمود عبد الرازق " شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو"

خط الهجوم: سامسون أكينولا - يوسف أسامة نبيه - يوسف حسن