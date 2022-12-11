المصرية للمنتجعات السياحية تستعرض مستجدات قضية المرحلة الثالثة لسهل حشيش

كشفت الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، مستجدات قضية أرض المرحلة الثالثة بسهل حشيش والمطعون عليه من الشركة.

وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، إن المحكمة قررت تأجيل النظر في الدعوى لجلسة 4 فبراير 2023 لإعلان مالم يعلن بصحيفة تصحيح شكل الدعوى.

وأوضحت الشركة أنه صدر قرار عام 2011 من الهيئة العامة للتنمية السياحية بسحب الموافقة المبدئية لتخصيص أرض المرحلة الثالثة بمركز سهل حشيش للشركة المصرية للمنتجعات السياحية، وعليه قامت بالطعن على القرار وتم تداول الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري منذ رفع الدعوى 2011.

وكانت المصرية للمنتجعات السياحية، سجلت خسائر بلغت 4.48 مليون جنيه خلال 2021، مقابل 44.55 مليون جنيه خسائر خلال 2020، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتسجل 134 مليون جنيه، مقابل 211.85 مليون جنيه خلال 2020.

وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، تراجعت خسائر الشركة المستقلة خلال العام الماضي لتسجل 28.32 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 66.82 مليون جنيه خلال 2020.

وافق مجلس إدارة شركة المصرية للمنتجعات السياحية، على تغيير صفة محمود محمد وهيب من عضو مجلس إدارة إلى وتعينه رئيس مجلس إدارة للشركة.

وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم، إن المجلس اعتمد تعيين محمد حاتم أحمد القوري ممثلاً عن شركة فنادق البحر الأحمر القابضة للاستثمارات السياحية.

وأشارت الشركة إلى أنه سيتم عقد الجمعية العامة العادية للشركة يوم 16 مايو المقبل.

وحققت شركة المصرية للمنتجعات السياحية، خلال التسعة أشهر الأولى من 2021، خسائر بقيمة 4.33 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بقيمة 22.18 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2020.

وترجع إجمالي إيرادات نشاط الشركة خلال الفترة إلى 97.09 مليون جنيه، مقابل إيرادات بقيمة 162.1 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2020.