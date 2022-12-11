الأحد 11 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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رياضة

أول تعليق لـ«هارى كين» بعد خروج إنجلترا من كأس العالم 2022

هاري كين
هاري كين

علّق النجم الإنجليزي هاري كين، على إهداره ركلة الجزاء وخروج منتخب بلاده أمام فرنسا في بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وكان منتخب إنجلترا قد خسر أمام نظيره الفرنسي بنتيجة 1-2، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022.

هارى كين يعلّق على توديع منتخب إنجلترا لبطولة كأس العالم 2022

ونشرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، تصريحات هاري كين، قائلًا:"لقد كانت مباراة قوية وصعبة، نشعر بالحزن الشديد بعد الخسارة وتوديع كأس العالم".

وأكد:"لقد قدمنا أداءً جيدًا، ولا يمكنني أن أكون أكثر فخرًا بزملائي في الفريق، ولكن لم يحالفنا الحظ، إنها ليلة صعبة".

وأضاف:"كانت لدينا فرص أفضل، ولكن هذه طبيعة كرة القدم، التفاصيل الصغيرة هي التي تحسم المباريات وتحدد الفائز".

وتابع:"أتحمل مسئولية الخسارة أمام فرنسا، خاصة بعد ضياع ركلة الجزاء، والآن علينا جميعًا تقبل هذه الهزيمة والتعايش معها".

وأفاد:"شعرت بالهدوء قبل تنفيذ ركلة الجزاء، لكنني لم أقم بتنفيذها بالطريقة التي أريدها"، مضيفًا:"منتخب إنجلترا يمر بفترة جيدة، ونمتلك لاعبين في أفضل حالاتهم، ستكون هناك فترات رائعة في المستقبل".

واختتم هاري كين تصريحاته، قائلًا: "الآن، نحن غاضبون جدًا بعد انتهاء مشوارنا في كأس العالم، كنا نثق بقدرتنا على الوصول إلى النهائي، لكننا يمكن أن نكون فخورين بما قمنا به".

موعد مباراة فرنسا المقبلة فى كأس العالم 2022

وكان منتخب فرنسا قد تغلّب على إنجلترا بنتيجة 2-1، ليضرب موعدًا ناريًا مع منتخب المغرب، في دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2022.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب فرنسا نظيره المغربي، يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور نصف النهائي من مونديال 2022 في قطر.

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