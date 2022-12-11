الأحد 11 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس «مياه القناة»: رفع القدرات الاستيعابية لمحطات الصرف الصحي إنجاز جديد

محطات الصرف الصحي
محطات الصرف الصحي

أعلن اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأحد، أن أعمال الإحلال والتجديد لمحطات الصرف الصحي ساهمت في رفع قدرات المحطات يُعد إنجازًا جديدًا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي إقليم القناة" بالسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك الاستيعاب تصرفات مياه الصرف والقضاء على الطفوحات وتحمل الزيادة السكانية، وإطالة عمرها الافتراضي في العمل.

وقال اللواء عبدالحميد عصمت، إن أعمال الاحتلال والتجديد والتطوير لمحطة رفع صرف صحي الزراير بحي الأربعين ساهمت في رفع قدرتها الإنتاجية من 45 ألف متر مكعب يوم، إلى ٥٨ ألف م٣/ يوم، من خلال زيادة قدرة الطلمبات من ٢٧٠ لتر/ ثانية، إلى ٣٥٠ لتر/ ث، لتخدم نحو ١٣٠ ألف نسمة، بمناطق كفر حمودة، وتل القلزم، وعمر بن الخطاب، بجانب شبكات الصرف بمناطق العبور، وكفر احمد عبده، والمدينة الصناعية، والزراير، والملاحة الجديدة.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أنه يتابع الأعمال النهائية لعملية الإحلال والتجديد والتطوير لمحطة رفع صرف صحي الحرفيين بمحافظة السويس، لزيادة قدرتها من 43 ألف متر مكعب يوم إلى 60 ألف متر مكعب يوم، لإطالة عمرها الافتراضي والحفاظ عليها، لتدخل الخدمة قريبا وتعمل بكامل طاقتها الإنتاجية.

وأضاف اللواء عبدالحميد عصمت، أن محطة رفع صرف صحى الجبلايات تعمل حاليًا بكامل طاقتها التصميمية بسعة 56000 ألف متر مكعب يوم، وذلك بعد أعمال الإحلال والتجديد والتطوير ورفع كفاءتها لتخدم عدة محطات فرعية، منها محطة العمدة، وقرية عامر، الحطابة، وعمر ابن الخطاب، والشعراوية، ومنطقة الجبلايات، ومنطقة السيد هاشم، والمنشية، ومحطة الحسيني، والجوهري، وابو عارف، وتلك المحطات تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية.

وأوضح اللواء عبدالحميد عصمت، أن هناك عددًا من محطات رفع الصرف الصحي الجديدة التي تم تنفيذها تم دخولها الخدمة وتعمل بكامل طاقتها الإنتاجية وتساهم بشكل كبير في رفع نسبة تغطية الخدمة وخاصة بالقري والمناطق المحرومة، في إقليم محافظات القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد" وذلك في إطار لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

اللواء عبد الحميد عصمت أكد اللواء عبد الحميد عصمت

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