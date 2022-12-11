الأحد 11 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع مواطن في تصادم سيارة ملاكي ودراجة بخارية بالشرقية

ارشيفية
ارشيفية

وقع حادث تصادم بين سيارة ملاكى ودراجة بخارية بطريق "بلبيس- الزقازيق"، أسفر عن إصابة مواطن، بمحافظة الشرقية.

البداية بتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول "عادل. ر"، 17 عاما ، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة العامة.

كشفت التحريات الأولية حدوث إصابة الشاب التى أودت بحياته إثر تعرضه لحادث تصادم وقع بين سيارة ملاكى ودراجة بخارية قيادته بطريق "بلبيس- الزقازيق" أمام الحصان.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر بالواقعة، وأحالته الأجهزة الأمنية إلى النيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وصرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه.

حادث تصادم محافظة الشرقية بلبيس- الزقازيق مستشفى بلبيس النيابة العامة اللواء محمد صلاح

رئيس التحرير

وائل لطفي

حق المتهم

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022 فى مصر بدون مصنعية

انطلاق حملة لتطعيم 598 ألف طفل ضد شلل الأطفال في الفيوم

«التموين»: افتتاح 7660 منفذًا لمشروع «جمعيتى» حتى الآن

زواج بالإكراه.. سر جمجمة السويس المتفحمة فى مجرى مائى

تعرّف على أماكن الكثافات المرورية بالقاهرة والجيزة

مدير المعهد المصرفي المصري EBI يزور تنزانيا للمرة الثانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

حول المشهد الضريبى الأخير!

د.أحمد الخميسى

بين نجيب محفوظ ويوسف إدريس

ماجد حبته

حصاد القمة العربية الصينية

حسين دعسة

يغيب د. صلاح فضل تاركًا الفراغ.. والصراع

د. منى حلمى

الفكر «الكهنوتى» والميثاق العالمى لحقوق الإنسان

علي سعدة

رونالدو والاختيار الصعب

مؤمن المحمدي

شلن وبريزة

صفاء النجار

مسلسل 1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «3-3»

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

تحذيرات لـ«لبنان» ومناورة مفاجئة للجيش الإسرائيلى.. هل يمكن الربط بينهما؟

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية

دعم مشروط.. كيف ستتعامل واشنطن مع حكومة نتنياهو اليمينية؟