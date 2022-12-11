مصرع مواطن في تصادم سيارة ملاكي ودراجة بخارية بالشرقية

وقع حادث تصادم بين سيارة ملاكى ودراجة بخارية بطريق "بلبيس- الزقازيق"، أسفر عن إصابة مواطن، بمحافظة الشرقية.

البداية بتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول "عادل. ر"، 17 عاما ، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة العامة.

كشفت التحريات الأولية حدوث إصابة الشاب التى أودت بحياته إثر تعرضه لحادث تصادم وقع بين سيارة ملاكى ودراجة بخارية قيادته بطريق "بلبيس- الزقازيق" أمام الحصان.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر بالواقعة، وأحالته الأجهزة الأمنية إلى النيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وصرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه.