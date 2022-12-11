طارق العربي يوضح تفاصيل إنشاء وحدة تحويل المخلفات إلى طاقة

كشف الدكتور طارق العربي، رئيس جهاز إدارة المخلفات بوزارة البيئة، تفاصيل إنشاء تحويل المخلفات إلى طاقة.

جهاز إدارة المخلفات

وأكد العربي، خلال مداخلة هاتفية برنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى الفضائية، أن جهاز إدارة المخلفات منوط به إدارة جميع أنواع المخلفات، والتي تتضمن مخلفات خطرة وغيره خطرة، مشيرا أن إلى المخلفات هي التي تنتج من الأفراد مثل المخلفات الزراعية وصناعية و"منها الخطرة وغير خطرة" وهدم وبناء والطبية والإلكترونية والبترولية والكيماوية والمنتجات الخطرة والبلاستيكية أحادية الاستخدام.

تعريف المخلفات

وأكد أن الإدارة المتكاملة للمخلفات هي العمليات جميعها التي تتم على المخلفات بداية من الجمع والنقل والتخزين والتدوير والتخلص النهائي الأمن، ولكن المراحل التي يتم تدويرها هي التي تتواجد بها الفرص الاستثمارية، ولكن ليس المراحل جميعها لها قيمة إيجابية، فهناك أشياء منها سلبية على سبيل المثال "جمع المخلفات ونظافة الشوارع"، ومراحل أخرى لها قيمة إيجابية مثل "تدوير المخلفات".

مخلفات البلدية الصلبة

ونوه إن هناك مخلفات البلدية الصلبة لديها أكثر من نوع لتكنولوجيا المخلفات مثل التدوير أو المعالجة الميكانيكية البيولوجية التي تحول المخلفات إلى سماد يتم استخدامه في التربة، وآخر استخراج الوقود البديل التي نستطيع استخدامه في مصانع الإسمنت، وهناك طلب كثير نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة مثل الفحم والغاز، وفي مصر هناك ما يقرب من 36 فرصة استثمارية في كافة محافظات الجمهورية، وهناك طرق أخرى لتحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية أيضا.

الفرص الاستثمارية

وأشار إلى أن في مجال تحويل المخلفات والطاقة هناك 16 فرصة استثمارية، وفرص استثمارية وحيدة في تحويل المخلفات لهيدروجين أخضر أو أمونيا خضراء عن طريق عمليات كيميائية وتحويلية.

دعم منظومة تدوير المخلفات

وتابع رئيس جهاز إدارة المخلفات، أن دعم منظومة تدوير المخلفات يتطلب حوافز استثمارية لجذب المستثمرين، وتم بالفعل إقرار مشاريع إدارة متكاملة للمخلفات تستحق كافة حوافز الاستثمار في قانون الاستثمار، فضلا عن توفير مشاريع لتدوير مياه الصرف الصحي كوقود بديل، وأيضا المخلفات الزراعية، والتي تنشق إلى جزأين جزء يستخدم للعلف الحيواني والآخر تم دراسة القيمة الحرارية تصلح لمصانع الإسمنت، لافتا إلى أنه في خلال شهرين على الأكثر سيكون هناك خريطة استثمارية لمشاريع تدوير المخلفات.