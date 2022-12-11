إصابة 4 بكسور وجروح وكدمات فى حادث تصادم بالبحيرة

أصيب قبل قليل 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة من الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق دمنهور حوش عيسى، وجري نقل المصابين إلى مستشفى حوش عيسى العام، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق.

انقلاب سيارة ميكروباص في البحيرة

وتلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة حوش عيسى يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق دمنهور حوش عيسى بنطاق ذات المركز وجري نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة.

أسماء مصابي حادث انقلاب السيارة الميكروباص

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان حادث انقلاب السيارة الميكروباص تبين إصابة كل من " ناجي سلامة محمد، 35 سنة، مصاب بكدمات متفرقة من الجسم وجرح قطعي في الرأس، سلامة فرج إبراهيم، 31 سنة، مدرس، مصاب باشتباه نزيف بالبطن واشتباه مابعد الارتجاج، حسام منصور عبد الهادي، 30 سنة، مدرس، مصاب بجرح في الوجه وكسر في الساق اليمنى، سعيد عبدالفتاح إسماعيل، 50 سنة، سائق، مصاب بكسر في الحوض واشتباه نزيف بالبطن.

ونقلوا جميعا إلي مستشفى حوش عيسى العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

من ناحية أخرى، شهدت محافظة البحيرة أمس إصابة 4 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم أثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الزراعى بدائرة مركز شرطة ايتاى البارود العام وتم نقلهم إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم وجارى تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة ايتاى البارود بمحافظة البحيرة وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.