الأحد 11 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار الفاكهة اليوم الأحد 11-12-2022 لدى التجار بسوق العبور

فاكهة
فاكهة

سيطرت حالة من الاستقرار على أسعار الفاكهة اليوم الأحد  11-12-2022، باستثناء بعض الأصناف لدى التجار بسوق العبور، ورغم ذلك فإنها تختلف من منطقة إلى أخرى.

-  أسعار الفواكه اليوم

تراوحت أسعار البرتقال البلدي من 3 : 5 جنيهات للكيلو (قفص).

وصل سعر البرتقال  السكري إلى 4 : 6 جنيهات للكيلو.

تراوحت أسعار جريب فروت من 3 : 6 جنيهًا للكيلو (قفص).

وتراوح سعر ليمون بلدي من 5 : 10 جنيهات للكيلو (قفص- شوال).

وصل سعر ليمون أضاليا إلى 3 : 4 جنيهات للكيلو.

وصل سعر البرتقال أبوسرة إلى 4 : 7 جنيهات للكيلو.

ووصل سعر يوسفي بين 4 : 8 جنيه للكيلو.

- أسعار العنب

ووصل سعر عنب رومي أحمر بين 5 : 10 جنيهات للكيلو.

ووصل سعر عنب كريمسن بين 10 : 20 جنيهًا للكيلو.

ووصل سعر الكاكا بين 7 : 15 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار تفاح (أمريكي- إيطالي) من 18 : 24 جنيهًا للكيلو (كرتونة 20 كيلو).

بينما سجل سعر بلح سيوي 20 : 25 جنيهًا للكيلو.

وتراوح سعر الكنتالوب من 4 : 8 جنيهات للكيلو (قفص- كرتونة).

تراوحت أسعار الشمام من 3.5 : 4.5 جنيه للكيلو.

تراوح سعر مانجو عويس من 14 : 24 جنيهًا للكيلو

تراوح سعر مانجو كنت من 15 : 30 جنيهًا للكيلو

 تراوح سعر مانجو كيت من 15 : 25 جنيهًا للكيلو

تراوح سعر برقوق مستورد (2 كيلو) من 22 جنيهًا.

سجل سعر باباظ من 6 جنيهات للكيلو.

تراوح سعر البرتقال البلدي من 3 : 5 جنيهات للكيلو

تراوح سعر الرمان من 5 : 10 جنيهات للكيلو

- أسعار التفاح

تراوح سعر تفاح جولدن من 18 : 20 جنيهًا للكيلو

تراوح سعر تفاح سوري لبناني من 15 : 19 جنيهًا

تراوح سعر الفراولة من 10 : 20 جنيهًا

تراوح سعر كيمو كوات من 10 : 20 جنيهًا

تراوح سعر بلح رملي من 4 : 8 جنيهات للكيلو

تراوح سعر الجوافة من 3 : 8 جنيهات للكيلو

تراوح سعر قشطة بلدي من 10 : 30 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر قشطة عبدالرازق من 20 : 50 جنيهًا للكيلو.

- أسعار البطيخ

تراوح سعر البطيخ (1) من 28 : 35 جنيهًا للواحدة وزن من (8: 10 كجم).

تراوح سعر البطيخ (2) من 18 : 24 جنيهًا للواحدة وزن من (6: 8 كجم).

تراوح سعر البطيخ (3) من 10 : 15 جنيهًا للواحدة وزن من (4: 6 كجم).

تراوح خوخ مستورد بين «15 : 25» جنيهًا للكيلو (قفص- تكنا بلاستيك).

سجلت أسعار نكترين مستورد من 15 : 25 جنيهًا.

وسجل سعر كمثرى ثلاجة نحو 7 : 15 جنيهًا للكيلو.

وصل سعر أناناس 35 جنيهًا للكيلو.

وصل سعر دوم 20 : 40 جنيهًا للكيلو

وصل سعر كريز 20 : 40 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر الكيوي 19.5 جنيه للكيلو (كرتونة).

وصل سعر الليمون الحلو 5 : 13 جنيهًا.

وصل سعر نارنج 2 :4 جنيهات.

سجل سعر كمثرى مستوردة من 20 : 30 جنيهًا للكيلو

- أسعار الموز 

سجل سعر موز مغربي من 7.5 : 11.5 جنيه للكيلو (سباطة).

سجل سعر موز بيكو من 9 : 13 جنيهًا للكيلو (سباطة).

سجل سعر موز مستورد 20 : 40 جنيهًا للكيلو (سباطة).

سجل سعر موز وليم 7.5 : 11.5 جنيه للكيلو (سباطة).

سجل سعر موز بلدي 6 : 9 جنيهات للكيلو (سباطة).

اسعار الفاكهة أسعار البرتقال البلدي أسعار الفاكهة اليوم اسعار البرتقال أسعار جريب فروت اسعار الفواكه اليوم أسعار الفواكه أسعار العنب

رئيس التحرير

وائل لطفي

حق المتهم

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022 فى مصر بدون مصنعية

حسين فهمي يوشك على الانتهاء من «عودة البارون» ويواصل تصوير «سر السلطان»

رئيس الرعاية الصحية يشارك في مؤتمر ومعرض المنامة الصحي بالبحرين

للتأكد من سلامة الأغذية.. حملات مكبرة على المحلات والمطاعم بالغردقة

العثور على جثة سيدة داخل منزلها في ظروف غامضة بالبحيرة

أتربة ورياح هوائية.. حالة الطقس خلال 72 ساعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

بين نجيب محفوظ ويوسف إدريس

ماجد حبته

حصاد القمة العربية الصينية

حسين دعسة

يغيب د. صلاح فضل تاركًا الفراغ.. والصراع

د. منى حلمى

الفكر «الكهنوتى» والميثاق العالمى لحقوق الإنسان

علي سعدة

رونالدو والاختيار الصعب

مؤمن المحمدي

شلن وبريزة

صفاء النجار

مسلسل 1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «3-3»

سارة شريف

دراما حل الدولتين

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية

دعم مشروط.. كيف ستتعامل واشنطن مع حكومة نتنياهو اليمينية؟

الرئيس الإسرائيلى يمدد مهلة «تفويض نتنياهو» لتشكيل حكومة جديدة