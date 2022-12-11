الأحد 11 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نصاب يخدع وكيلة مدرسة بـ«وظيفة في مجلس الدولة» مقابل نصف مليون جنيه

ضبط نصاب
ضبط نصاب

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط موظف على المعاش بمركز المراغة شمال سوهاج عقب اتهامه بالنصب على وكيلة مدرسة والاستيلاء منها على مبلغ  300 ألف جنيه مقابل تعيين ابنها في إحدى الهيئات القضائية، ولكنه لم يف بوعده ورفض إعادة المبلغ لها وبمواجهته اعترف بالواقعة وتعهد برد المبلغ لها.

تلقى اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج، محضرا من مباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد يتضمن بلاغا من المدعوة "أحلام. ح. أ. ح"، 52 سنة، وكيلة مدرسة بمركز المراغة، بتضررها من المدعو "خليل. م. ي. ح" 63 سنة، بالمعاش، بالنصب عليها من خلال إيهامها بقدرته على تعيين ابنها بمجلس الدولة واستولى منها على مبلغ 300 ألف جنيه كمقدمة مبلغ 500 ألف مقابل تعيين ابنها ولكنه لم يف بوعده ورفض إعادة المبلغ إليها وبضبطه اعترف بالواقعة وتعهد برد المبلغ لها.

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حق المتهم

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نصاب يخدع وكيلة مدرسة بـ«وظيفة في مجلس الدولة» مقابل نصف مليون جنيه

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