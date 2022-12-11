الأحد 11 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تعيين حكومة جديدة في بيرو

رئيسة بيرو
رئيسة بيرو

عينت رئيسة بيرو الجديدة دينا بولوارت، أمس السبت، حكومة برئاسة المدعي العام السابق في الوقت الذي تصاعدت فيه الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد للمطالبة بإجراء انتخابات جديدة بعد الإطاحة بالرئيس السابق المنتخب ديمقراطيا بيدرو كاستيلو.
وتولت بولوارت منصبها يوم الأربعاء، بعد أن أقال الكونجرس كاستيلو، وتم اعتقاله فيما بعد بتهم التمرد والتآمر لمحاولته حل البرلمان لوقف التصويت على عزله.
وعينت بولوارت المدعي العام السابق بيدرو أنجولو رئيسا للوزراء والدبلوماسية آنا سيسيليا جيرفاسي وزيرة للخارجية.
وعينت أيضا نائب وزير المالية السابق أليكس كونتريراس، وهو موظف حكومي مخضرم ويعتبر مؤيدا للسوق، وزيرا للاقتصاد.
وأصبحت بولورات المحامية البالغة من العمر 60 عاما والتي كانت نائبة للرئيس كاستيلو أول امرأة تتولى رئاسة بيرو ومن المقرر أن تشغل هذا المنصب حتى عام 2026، إذا لم يتم إجراء انتخابات جديدة.
وقال بولوارت في كلمة عبر التلفزيون "لقد عملت بجد لتشكيل حكومة من أجل الوحدة والتماسك الديمقراطي تلبي احتياجات البلاد.
"وأدعو إلى الهدوء والسكينة والسلام. دعونا نتجنب الصراعات التي تعرضنا للخطر".
ونفى محامي كاستيلو الاتهامات الموجهة له ووصف احتجاز الرئيس السابق بأنه غير قانوني وتعسفي.
وقال وزير الخارجية المكسيكي يوم الخميس، إن كاستيلو طلب اللجوء إلى المكسيك وإن السلطات في البلدين تجري مشاورات بشأن الطلب.
ويطالب المتظاهرون الآن بحل الكونجرس وإجراء انتخابات ديمقراطية في البلاد بدلا من الاعتراف ببولوارت ووضع دستور جديد.

وفي وقت سابق، أدت السياسية دينا بولوارتي اليمين لتولي الرئاسة في بيرو بعد عزل الرئيس بيدرو كاستيلو، بموجب تصويت لمساءلته في برلمان البلاد واعتقاله في أعقاب محاولته التمسك بالسلطة من خلال حل الكونجرس.

وتجاهل المشرعون محاولة كاستيلو ومضوا قدمًا في مساءلته المقررة سلفًا، فوافق 101 عضو على عزله، وعارض العزل ستة أعضاء وامتنع عشرة عن التصويت. 

رئيسة بيرو دينا بولوارت بيدرو كاستيلو الكونجرس كاستيلو

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حق المتهم

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