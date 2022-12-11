عبدالحليم قنديل: «حياة كريمة» تساهم فى تجديد الريف المنسى منذ عشرات السنين

قال الكاتب الصحفي، عبدالحليم قنديل، إن مشروع حياة كريمة كبير وتتراوح تكلتفه وفقًا لتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ما بين 700 مليار جنيه إلى تريليون جنيه، مشيرًا إلى أن المبادرة تحقق تغير في البيئة، ووأن استخدام شعار «حياة كريمة» يتضمن معاني كثيرة لتجديد الريف المصري.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج «حديث الأخبار»، مع الإعلامية ريهام السهلي، والمذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن مبادرة حياة كريمة، شاملة من حيث محتواها المتعلق بالطرق، والوحدات الصحية، والمدارس، وفكرة تطوير الريف المنسي لعشرات السنين الفائتة وأنه جزء هام من البلد.

وتابع: «هناك فروق بين بعض مناطق الريف، ونسبة الفقر في مصر تشير التقديرات شبه الرسمية إلى أن نحو ثلثي سكان الريف تحت خط الفقر، خاصة ريف الصعيد، مشيرًا إلى أن الصعيد لديه ظهير صحراوي لعمليات الدولة للعمران، خاصة أن محافظات الدلتا التي تبدو مختنقة تحتاح لمعالجات أخرى إذا أردنا أن نوقف نزيف الأرض».

وأكد أن الوعي الجمعي للمصريين يحتاج في تغيره لأشياء كثيرة، منها رفع مستوى المعيشة، ويحتاج رفع مستوى الوعي للتراث أو ما نطلق عليه تجديد الخطاب الديني، ووعي متعلق بالزيادة السكانية؛ لأنه كلما زاد الفقر زادت معدلات الإنجاب.