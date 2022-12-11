الأحد 11 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

عبدالحليم قنديل: «حياة كريمة» تساهم فى تجديد الريف المنسى منذ عشرات السنين

عبدالحليم قنديل
عبدالحليم قنديل

قال الكاتب الصحفي، عبدالحليم قنديل، إن مشروع  حياة كريمة كبير وتتراوح تكلتفه وفقًا لتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ما بين 700 مليار جنيه إلى تريليون جنيه، مشيرًا إلى أن المبادرة تحقق تغير في البيئة، ووأن استخدام شعار «حياة كريمة» يتضمن معاني كثيرة لتجديد الريف المصري.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج «حديث الأخبار»، مع الإعلامية ريهام السهلي، والمذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن مبادرة حياة كريمة، شاملة من حيث محتواها المتعلق بالطرق، والوحدات الصحية، والمدارس، وفكرة  تطوير الريف المنسي لعشرات السنين الفائتة وأنه جزء هام من البلد.

وتابع: «هناك فروق بين بعض مناطق الريف، ونسبة الفقر في مصر تشير التقديرات شبه الرسمية إلى أن نحو ثلثي سكان الريف تحت خط الفقر، خاصة ريف الصعيد، مشيرًا إلى أن الصعيد لديه ظهير صحراوي لعمليات الدولة للعمران، خاصة أن محافظات الدلتا التي تبدو مختنقة تحتاح لمعالجات أخرى إذا أردنا أن نوقف نزيف الأرض». 

وأكد أن الوعي الجمعي للمصريين يحتاج في تغيره لأشياء كثيرة، منها رفع مستوى المعيشة، ويحتاج رفع مستوى الوعي للتراث أو ما نطلق عليه تجديد الخطاب الديني، ووعي متعلق بالزيادة السكانية؛ لأنه كلما زاد الفقر زادت معدلات الإنجاب. 

عبدالحليم قنديل حياة كريمه الريف المصري تجديد الريف المنسي عشرات السنين تطوير

مواد متعلقة

تطوير مركز الشباب داخل قرية أبو جلال بالدقهلية ضمن «حياة كريمة»

تطوير الوحدة الصحية داخل قرية كفر الترعة بالدقهلية ضمن مبادرة «حياة كريمة»

60 طالبًا فى زيارة لمشروعات «حياة كريمة» بسوهاج

محطة لمعالجة مياه الصرف داخل قرية الضهرية ضمن مبادرة «حياة كريمة»

رصف الطرق داخل قرية الضهرية بالدقهلية ضمن «حياة كريمة»

سامية محمود: «حياة كريمة» هى طوق النجاة لكل الأسر بمحافظات مصر

حياة كريمة بالغربية: المشروعات تتم على قدم وساق.. ونسبة التنفيذ مرتفعة (فيديو)

رئيس التحرير

وائل لطفي

حق المتهم

الأكثر قراءة

قافلة طبية شاملة لجميع التخصصات بعزبة عبده فى البحيرة (صور)

المفوضية الأوروبية تتبرع بـ 40 مولدا قويا لأوكرانيا لمواجهة ظروف الشتاء

حظك اليوم لمواليد الأبراج النارية الأحد 11 ديسمبر 2022

نائب رئيس اتحاد المستثمرين: «الرخصة الذهبية» تختصر الوقت والتكلفة وتنعكس على الاستثمار

عبدالحليم قنديل: «حياة كريمة» تساهم فى تجديد الريف المنسى منذ عشرات السنين

صديقة كريستيانو رونالدو تواسيه بعد خسارته من المغرب وبكائه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

بين نجيب محفوظ ويوسف إدريس

ماجد حبته

حصاد القمة العربية الصينية

حسين دعسة

يغيب د. صلاح فضل تاركًا الفراغ.. والصراع

د. منى حلمى

الفكر «الكهنوتى» والميثاق العالمى لحقوق الإنسان

علي سعدة

رونالدو والاختيار الصعب

مؤمن المحمدي

شلن وبريزة

صفاء النجار

مسلسل 1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «3-3»

سارة شريف

دراما حل الدولتين

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية

دعم مشروط.. كيف ستتعامل واشنطن مع حكومة نتنياهو اليمينية؟

الرئيس الإسرائيلى يمدد مهلة «تفويض نتنياهو» لتشكيل حكومة جديدة