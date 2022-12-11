الأحد 11 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 11-12-2022 بالدورى المصرى والقنوات الناقلة

كرة القدم
كرة القدم

تترقب جماهير الكرة المحلية، اليوم الأحد، بدء مسابقة الدوري المصري بشكل جديد، والذي شهدت مبارياته بالوقت الحالي أيام الراحة تزامنًا مع كأس العالم قطر 2022، ويكثر التساؤل حول مواعيد مباريات اليوم الأحد 11-12-2022 والقنوات الناقلة عبر محرك "جوجل".

مواعيد مباريات اليوم الأحد 11-12-2022 الدوري المصري والقنوات الناقلة

تستعرض "الدستور" في هذا التقرير مواعيد مباريات اليوم الأحد 11-12-2022 وغدا الاثنين والقنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري 2022 – 2023.

يقام اليوم الأحد، الموافق 11 ديسمبر 2022 عدد من المباريات المهمة ببطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم 2022 – 2023.
ويعتلي نادي الأهلي اليوم الأحد صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد قيمته 15 نقطة، بينما يحتل نادي الزمالك المركز الثاني برصيد قيمته 11 نقطة.

وستشهد بداية الأسبوع المقبل إقامة اللقاءات المؤجلة في المسابقة، إذ توجد حوالي 5 مواجهات مؤجلة من الجولة الرابعة، وذلك بالإضافة لمباراتين في الجولة الثالثة.

ومن بين هذه المباريات المؤجلة عدد من المواجهات شرسة، إذ سيلتقي الأهلي مع نادي الاتحاد السكندري، فيما سيستضيف نادي الزمالك فريق بيراميدز، ويحل نادي فيوتشر ضيفًا على النادي الإسماعيلي.

مواعيد مباريات الدوري المصري بتوقيت مصر

نادي غزل المحلة × الداخلية –  2:45 عصرا بتوقيت مصر – أون تايم سبورتس
نادي طلائع الجيش × المصري – 5 مساء بتوقيت مصر – أون تايم سبورتس
نادي سموحة × المقاولون – 5 مساء بتوقيت مصر – أون تايم سبورتس
نادي الزمالك × بيراميدز – 7 مساء بتوقيت مصر – أون تايم سبورتس

 

مواعيد مباريات الدوري المصري غدا الإثنين 12 ديسمبر

الثالثة إلا ربع مساءً - نادي سيراميكا كليوباترا ضد حرس الحدود – ستاد القاهرة

الخامسة مساءً – النادي الإسماعيلي ضد فيوتشر – ملعب الإسماعيلية

السابعة مساءً – النادي الأهلي ضد الاتحاد السكندري – ملعب الأهلي وي السلام.

لأول مرة.. دونجا يزين قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز غدا فى الدورى

مفاجأة.. عبدالله السعيد خارج قائمة بيراميدز أمام الزمالك فى الدورى

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري 2022 – 2023

تذاع مباريات النسخة الحالية في بطولة الدوري المصري الممتاز للعام 2022 – 2023 من خلال قناة أون تايم سبورتس الفضائية المصرية الناقلة الرسمي للبطولات المحلية بمصر.

يُذكر أن منافسات الجولة السادسة من الدوري العام شهدت فوز الأهلي على غزل المحلة بهدفين دون رد، وفوز الزمالك على طلائع الجيش بأربعة أهداف نظيفة، وتعادل الإسماعيلي مع سيراميكا كليوباترا.

مواعيد مباريات اليوم الاحد مباريات اليوم الأحد 11-12-2022 الدورى المصرى مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة الدوري مباريات

رئيس التحرير

وائل لطفي

حق المتهم

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022 فى مصر بدون مصنعية

سعر الدولار اليوم الأحد 2022/12/11 فى البنوك المصرية

تحرك إيرانى ضد الصين على خلفية بيان القمة الخليجية الصينية

بدء تطبيق قانون المحال العامة اليوم.. تعرف على شروط تقديم الشيشة

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022 فى البنوك المصرية

أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022 فى بورصة الدواجن الرئيسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

بين نجيب محفوظ ويوسف إدريس

ماجد حبته

حصاد القمة العربية الصينية

حسين دعسة

يغيب د. صلاح فضل تاركًا الفراغ.. والصراع

د. منى حلمى

الفكر «الكهنوتى» والميثاق العالمى لحقوق الإنسان

علي سعدة

رونالدو والاختيار الصعب

مؤمن المحمدي

شلن وبريزة

صفاء النجار

مسلسل 1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «3-3»

سارة شريف

دراما حل الدولتين

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية

دعم مشروط.. كيف ستتعامل واشنطن مع حكومة نتنياهو اليمينية؟

الرئيس الإسرائيلى يمدد مهلة «تفويض نتنياهو» لتشكيل حكومة جديدة