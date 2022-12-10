السبت 10 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مفاجأة.. عبدالله السعيد خارج قائمة بيراميدز أمام الزمالك فى الدورى

عبد الله السعيد
عبد الله السعيد

استقر اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، على قائمة اللاعبين التي ستدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لمواجهة الزمالك غدًا الأحد، ضمن مؤجلات الأسبوع الثالث من بطولة الدورى الممتاز.

وشهدت القائمة استبعاد عبدالله السعيد، بعد أحداث مباراة المقاولون العرب.

يدخل بيراميدز هذه المباراة وهو في المركز الرابع برصيد 11 نقطة متفوقًا على الزمالك صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف. 
وجاءت القائمة على النحو التالي:
حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر.
خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ - أسامة جلال.
خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - رمضان صبحي -  مصطفى فتحي - محمود دونجا - محمد صادق - عبدالله مجدي - وليد الكرتي.
خط الهجوم: دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي.

عبد الله السعيد بيراميدز الزمالك الدورى المصرى

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