الأحد 11 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الهداف التاريخى لمنتخب إنجلترا.. هارى كين يعادل رقم رونى ويرفض الانفراد بالصدارة

هاري كين
هاري كين

نجح هاري كين مهاجم منتخب إنجلترا، في معادلة رقم واين روني الهداف التاريخي لفريق الأسود الثلاثة.

وسجل هاري كين هدفا في مرمى منتخب فرنسا، خلال أحداث المباراة المقامة بين الفريقين والمتفوق فيها الديوك بهدفين لهدف.

وأحرز كين هدف التعادل لمنتخب إنجلترا في شباك فرنسا، عند الدقيقة 54 من آخر مباريات الدور ربع النهائي لمونديال قطر، على ستاد "البيت"، حيث سدد كرة قوية سكنت أقصى الزاوية اليمنى لشباك زميله في توتنهام هوتسبير، هوجو لوريس.

وهذا هو الهدف الدولي رقم 53 لكين، ليعادل حصيلة روني، الهداف التاريخي للمنتخب في كل البطولات.

كما أن هذا هو أيضًا الهدف الثاني لكين في بطولة كأس العالم 2022، بعد هدف أول أحرزه في شباك السنغال ضمن الدور ثمن النهائي.

ورفض مهاجم توتنهام، الانفراد بالصدارة بعدما أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 84 أمام فرنسا بعد أن أطاح بها بعيدا عن المرمى.

هاري كين واين روني منتخب إنجلترا منتخب فرنسا كأس العالم 2022

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