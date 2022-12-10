السبت 10 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني: القمة المصرية الصينية بالرياض دفعة كبرى للعلاقات بين البلدين

النائب مدحت الكمار
النائب مدحت الكمار

أكد النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، على الأهمية السياسية والاستراتيجية الكبيرة التي تنطوي عليها القمة المصرية الصينية في العاصمة السعودية الرياض.

وقال الكمار في تصريح صحفي له اليوم، إن لقاء الرئيس السيسى بالرئيس الصيني شي جين بينج، على هامش القمة العربية الصينية، مكسب للدولتين وتأكيد على بروز الدور المصري في المنطقة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى ما قاله الرئيس السيسي خلال اللقاء، بالتطلع للعمل المشترك مع الرئيس الصيني  خلال الفترة القادمة للارتقاء بالعلاقات بين الجانبين، خاصةً في ظل روابط الصداقة التاريخية والممتدة التي تجمع بين البلدين.

وأوضح عضو البرلمان، أن القمة المصرية الصينية، إضافة حقيقية لآليات العمل المشترك لتحقيق المصالح المشتركة، واستمرار التشاور والتنسيق بشأن سبل تعظيم آفاق التعاون المتبادل على الصعيدين الاقتصادي والتنموي مع الصين القوة العالمية الصاعدة بامتياز.

واختتم الناىب مدحت الكمار بالتأكيد على أنه يحسب للرئيس السيسي، قدرته ونجاحه الشديد في تعزيز العلاقات المصرية الصينية ومع كافة القوى الكبرى في العالم، معتبرا القمة العربية الصينية، إضافة سياسية هامة لتفعيل وتعزيز التعاون العربي الصيني في مختلف المجالات، وإحداث نقلة بمبادرة الحزام والطريق، وزيادة المشاريع والاستثمارات الصينية في المنطقة العربية.

 

يذكر أن القمة العربية الصينية أكدت على التزام الدول العربية الثابت بمبدأ الصين الواحدة، ودعمها لجهود الصين في الحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها".

وعاد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الوطن بعد ختام أعمال القمة العربية الصينية للتنمية.

وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن مشاركة الرئيس في القمة العربية الصينية تأتي في إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات التاريخية المتميزة بين الدول العربية والصين، فضلًا عن المساهمة بفعالية في جهود تعزيز آليات العمل المشترك.

الرئيس الصيني شي جين بينج الدور المصري في المنطقة العاصمة السعودية الرياض العلاقات المصرية الصينية القمة العربية الصينية النائب مدحت الكمار

رئيس التحرير

وائل لطفي

حق المتهم

الأكثر قراءة

تعرضت للتنمر.. من هي زوجة ياسين بونو حارس منتخب المغرب؟

تعرف على الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد لبطاقة التموين

بدءً من الغد.. «مياه الإسكندرية» تعلن توفير سيارات خدمة العملاء المتنقلة

«مستقبل وطن» بقنا: نعمل على تشجيع الاستثمار وإنشاء المشروعات الجديدة بالمحافظة

بالأرقام.. «الداخلية» تضبط قضايا كهرباء وضرائب وأموال عامة بمليارات الجنيهات

تعرف على شروط إضافة المواليد لبطاقة التموين 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

بين نجيب محفوظ ويوسف إدريس

ماجد حبته

حصاد القمة العربية الصينية

حسين دعسة

يغيب د. صلاح فضل تاركًا الفراغ.. والصراع

د. منى حلمى

الفكر «الكهنوتى» والميثاق العالمى لحقوق الإنسان

علي سعدة

رونالدو والاختيار الصعب

مؤمن المحمدي

شلن وبريزة

صفاء النجار

مسلسل 1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «3-3»

سارة شريف

دراما حل الدولتين

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية

دعم مشروط.. كيف ستتعامل واشنطن مع حكومة نتنياهو اليمينية؟

الرئيس الإسرائيلى يمدد مهلة «تفويض نتنياهو» لتشكيل حكومة جديدة