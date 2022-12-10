برلماني: القمة المصرية الصينية بالرياض دفعة كبرى للعلاقات بين البلدين

أكد النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، على الأهمية السياسية والاستراتيجية الكبيرة التي تنطوي عليها القمة المصرية الصينية في العاصمة السعودية الرياض.

وقال الكمار في تصريح صحفي له اليوم، إن لقاء الرئيس السيسى بالرئيس الصيني شي جين بينج، على هامش القمة العربية الصينية، مكسب للدولتين وتأكيد على بروز الدور المصري في المنطقة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى ما قاله الرئيس السيسي خلال اللقاء، بالتطلع للعمل المشترك مع الرئيس الصيني خلال الفترة القادمة للارتقاء بالعلاقات بين الجانبين، خاصةً في ظل روابط الصداقة التاريخية والممتدة التي تجمع بين البلدين.

وأوضح عضو البرلمان، أن القمة المصرية الصينية، إضافة حقيقية لآليات العمل المشترك لتحقيق المصالح المشتركة، واستمرار التشاور والتنسيق بشأن سبل تعظيم آفاق التعاون المتبادل على الصعيدين الاقتصادي والتنموي مع الصين القوة العالمية الصاعدة بامتياز.

واختتم الناىب مدحت الكمار بالتأكيد على أنه يحسب للرئيس السيسي، قدرته ونجاحه الشديد في تعزيز العلاقات المصرية الصينية ومع كافة القوى الكبرى في العالم، معتبرا القمة العربية الصينية، إضافة سياسية هامة لتفعيل وتعزيز التعاون العربي الصيني في مختلف المجالات، وإحداث نقلة بمبادرة الحزام والطريق، وزيادة المشاريع والاستثمارات الصينية في المنطقة العربية.

يذكر أن القمة العربية الصينية أكدت على التزام الدول العربية الثابت بمبدأ الصين الواحدة، ودعمها لجهود الصين في الحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها".

وعاد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الوطن بعد ختام أعمال القمة العربية الصينية للتنمية.

وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن مشاركة الرئيس في القمة العربية الصينية تأتي في إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات التاريخية المتميزة بين الدول العربية والصين، فضلًا عن المساهمة بفعالية في جهود تعزيز آليات العمل المشترك.