الأحد 11 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر الذهب اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022 فى مصر بدون مصنعية

سعر الذهب
سعر الذهب

تداولت أسعار الذهب خلال الساعات الأولى الصباحية اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022 بمصر، عند مستوى قيمته 1700 جنيه لـ عيار الذهب 21، ويدور في ذهن عشاق الذهب معرفة سعر الذهب اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022 في مصر بدون مصنعية عبر محرك "جوجل".

سعر الذهب اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022 في مصر بدون مصنعية

تستعرض "الدستور" في هذه السطور أسعار الذهب اليوم الأحد 11-12-2022 وفقا لآخر تحديث.

سعر جرام الذهب اليوم الأحد بالدولار

استقر سعر الذهب العالمي، اليوم الأحد، في أول أيام العمل للبورصة العالمية بالذهب، وسجل ببورصة نيويورك في وقت كتابة هذا التقرير، كالتالي:

بلغ سعر جرام الذهب اليوم الأحد عيار 24 نحو 57.76 دولار.
وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 نحو 50.54 دولار.
وتداول سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 بنحو 43.32 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم الأحد في مصر

سجل سعر جنيه الذهب اليوم الأحد عيار 21، في الأسواق المحلية مبلغ 13440 جنيها، وهذا السعر يساوي قيمة الذهب الخام، وذلك يكون بدون مصنعية أو يكون بدون ضريبة أو دمغة، ويزن حوالي 8 جرامات في عيار الذهب 21.

أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر
 

سجلت أسعار الذهب اليوم 11- 12- 20222 في مصر في بداية التعاملات كالآتي:

سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 نحو 1943 جنيهًا، وحقق سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 نحو 1700 جنيه، ووصل سعر جرام الذهب اليوم الأحد عيار 18 إلى 1457 جنيهًا، وتداول سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم عند 1133 جنيهًا.

سعر الذهب الآن في مصر وهل ينخفض من جديد؟

مصادر: توقعات بتراجع معدلات التضخم واستقرار الأسعار خلال النصف الأول من 2023

سعر الذهب اليوم الأحد بالدولار
استقر سعر الذهب العالمي اليوم، خلال الإجازة الأسبوعية، للبورصة العالمية للذهب، وسجل سعر أوقية الذهب اليوم، وقت كتابة في هذا التقرير، 1797.26 دولار.

سعر الذهب اليوم الأحد في مصر- بيع
سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 نحو مبلغ 1897 جنيها، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو قيمة 1660 جنيها، ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى قيمة 1422 جنيهًا، وتداول اليوم الأحد سعر جرام الذهب عيار 14 عند مبلغ 1106 جنيهات.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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