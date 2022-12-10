الأحد 11 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«أمك هي جيشك الوحيد».. نجوم منتخب المغرب يرفعون هذا الشعار في مونديال 2022

الأم المغربية،
الأم المغربية،

الأم هي مصدر القوة داخل المنزل، إذ اختل توازنها اختل كل شئ حولها، ولم يخطأ يومًا أصحاب المقولة الشائعة "أمك هى جيشك الوحيد"، فهي التي تساند وتدعم، وإن لزم الأمر تعاقبك حتي تعود لصوابك وقت الخطأ، وبرضا الأم يمكنك أن تملك العالم أجمع وهذا ما طبقه نجوم الأطلسي.

"رضا الأم، السر في دعوة أم راضية عن ابنها"، وغيرها كعبارات كانت سر ومفتاح لنجوم منتخب المغرب، الذين رفعوا هذا الشعار، وجعلوا من الصعب سهل، حتى أن بعض الجماهير قالوا بعد الفوز على الأرجنتين "الدعوة اللي بتخلي أبواب السما تتفتح".

وهذا الشعار رفعه نجوم المغرب بعد احتفال والدة عدد من لاعبي منتخب المغرب مع أولادهم سواء من خلال تواجدهن داخل المدرجات، أو بعد أن وطأت قدمهم أرض الملعب للاحتفال وهذا ظهر مع والده سُفيان بوفال التي نزلت لأرض الملعب للاحتفال مع ابنها بعد الفوز على الأرجنتين.

وفي الأسبوع الماضي، انتشرت قصة احتفال أشرف حكيمي مع والدته بعد التأهل التاريخي لربع نهائي المونديال، بعد المباراة توجه أشرف حكيمي لاعب المنتخب المغربي لوالدته التي تواجدت في المدرجات وحضنها وقبلها على رأسها وكأنه يرد لها الجميل قدام العالم كله.

الأم المغربية، وجوه رافقتنا في كل لحظات الفوز ببشاشة وزي تقليدي وثقافة تشبه المغاربة في أوروبا وأبناء القارة السمراء والوطن العربي بأسره.

 

وتعرض منتخب البرتغال للخسارة أمام المغرب بهدف دون رد سجله يوسف النصيري في الدقيقة 42 من ضربة رأسية قوية بالشوط الأول.

وعقب إطلاق صافرة النهاية، انفجر كريستيانو رونالدو قائد البرتغال في البكاء وخرج من أرض الملعب نحو غرفة تبديل الملابس.

وكان رونالدو قد بدأ المباراة على مقاعد البدلاء، وشارك كبديل في الشوط الثاني وحتى نهاية المباراة.

وبهذا الانتصار يصبح المغرب أول منتخب عربي وإفريقي يصل لنصف نهائي المونديال، لينتظر الفائز بين إنجلترا وفرنسا مساء الليلة.

المغرب منتخب المغرب تأهل الأم نجوم

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