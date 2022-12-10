ضمن «البرنامج التثقيفي للأطفال».. «الأوقاف» تعقد ورشة تفاعلية بمسجد المصلحة بالإسكندرية

عُقد بمسجد المصلحة بالطابية بمديرية أوقاف الإسكندرية، اليوم السبت، ورشة تفاعلية للأطفال بمشاركة كبار الكتاب ‏والشخصيات العامة والمبدعين، ضمن «البرنامج التثقيفي للأطفال»، في إطار حرص وزارة الأوقاف على غرس قيم الوطنية والانتماء بين أبناء ‏الوطن، وإيمانًا من وزارة الأوقاف بأهمية بناء وعي الطفل بناء كاملًا وسليمًا.



شارك بالندوة الدكتورة ‏شوق النكلاوي مدرس أدب الطفل بكلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة مطروح، بورشة حكي للأطفال ‏بعنوان: «حب الأوطان» والكاتبة انتصار عبد المنعم الحائزة على جائزة الدولة التشجيعية في أدب الطفل بورشة حكي للأطفال ‏بعنوان: «حق الوطن»، كما شاركت منى فارس فنانة العرائس والطالبة بقسم المسرح بكلية الآداب جامعة الإسكندرية بعرض مسرحي للأطفال، وذلك بحضور الدكتورة هدى حميد معوض مسئول ملف الأطفال بوزارة ‏الأوقاف، والشيخ وسام علي كاسب مدير المتابعة بمديرية أوقاف الإسكندرية، والشيخ ماهر عبدالجواد مدير إدارة الإدارات بالمديرية، والشيخ علي البنا مدير إدارة المنتزه، والشيخ صابر الغرياني إمام المسجد.



وأكدت الدكتورة شوق النكلاوي مدرس أدب الطفل بكلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة مطروح، أن البرنامج التثقيفي يسهم في تربية الأطفال تربية صحيحة، وأن حق الوطن يقتضي حسن الولاء والانتماء له، وأن الدفاع عن النفس والأرض والعرض واجب.



كما أكدت الكاتبة انتصار عبدالمنعم الحائزة على جائزة الدولة التشجيعية في أدب الطفل، أن حق الوطن يتطلب منا الحفاظ عليه، كما يقتضي احترام النظام العام والحفاظ على مؤسسات الدولة والمرافق العامة، وعدم الاعتداء عليها، بإساءة استخدامها، أو استغلالها للمنفعة الشخصية، أو إلحاق أي ضرر بها، أو إتلافها، أو تخريبها، أو العبث بها لتشويه منظرها الجميل، فإن ذلك يعد شكلًا من أشكال الفساد والإفساد، مضيفة بأن الدفاع عن الأوطان من صميم مقاصد الأديان.



وأشادت الدكتورة هدى حميد معوض مسئول ملف الأطفال بوزارة الأوقاف، بدور أولياء الأمور الذين حرصوا كل الحرص على الحضور واستمرار أطفالهم في البرنامج التثقيفي للطفل، مما أعطى الدافع الكبير في نجاح الأنشطة الثقافية للنشء والتي تقيمها وزارة الأوقاف، مضيفة أن الإقبال الكثيف والذي نراه بأعيننا يبعث السعادة في النفوس ويعطي قوة وعزيمة للاستمرار في البرنامج التثقيفي لإشباع حاجات الأطفال ثقافيًّا ودينيًّا ‏ويسهم في حفظ الدين والوطن والمجتمع من خلال نشر قيم التسامح.

كما قدمت منى فارس فنانة العرائس والطالبة بقسم المسرح بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية، عرضا مسرحيًّا للأطفال، ‏كما تم تكريم الأطفال المتميزين، وإهداء الأطفال نسخًا من مجلة "الفردوس".



وفي ختام اللقاء قدم العديد من أولياء الأمور الشكر لوزارة الأوقاف على هذه البرامج الهادفة التي ترعى أبناءهم وتنمي فيهم الأخلاق الطيبة، وعلى استجابة معالي د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لرغبة أولياء الأمور بتكثيف البرنامج التثقيفي خلال فترة الدراسة ليكون يومي الأحد والخميس تعظيما للنفع العائد على الطلاب وغرسا للقيم الإيجابية والسلوكيات المجتمعية وحب الأوطان.