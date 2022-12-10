الإعدام لمتهم و15 عاما لشريكه لقتلهما طفلا في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بالإعدام لمتهم والسجن 15 عاما لآخر لقتلهما طفل وسرقته في منطقة الرمل ثاني.

صدر الحكم برئاسة المستشار وحيد صبرى، وبعضوية كل من المستشار وائل حسن الشربينى، والمستشار أحمد عبد الحليم عبد الحليم، وسكرتير المحكمة أحمد عبد الوهاب.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 20016 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان، يفيد العثور على جثة المجني عليه ملقاة على جانب الطريق بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان، أنه تم الإبلاغ بوجود جثمان المجني عليه الطفل "س.م.ع " خلف مقابر الحسينية ملفوف حول عنقه حبل، وملقي على جانب الطريق، وبتكثيف التحريات، تبين أن كل من "ه.ك.ال" 23 سنة سائق توكتوك، وشقيقه "م.ك. ال " 16 سنة طالب وراء الواقعة، حيث بيت النية المتهم الأول وعقد العزم على استدراج المجني عليه إلى منطقة نائية وقتله، ووضع خطة لتنفيذ لقتل الضحية لصغر سنة وعلاقة الجيرة فيما بينهم، وطلب منه توصليهم لأحد الأماكن بالتوكتوك خاصته، واختاروا مكان خالي من السكان ومن كاميرات المراقبة، وبعيدا عن المارة خلف المقابر، وأخرج المتهم الأول حبل ووضعه حول عنق المجني عليه وأحكم غلقه وما أن حاول المجني عليه الاستغاثة، فأمر المتهم الأول شقيقة المتهم الثاني بإحضار حجر وسدد له عدة ضربات بالرأس حتي فقد انفاسة وتوفي، وتم إلقاء جثمان الضحية بجانب الطريق، وقاموا بالاستيلاء على التوكتوك، وفروا به من مسرح الجريمة.

وبتقنين الاجراءات تم إلقاء القبض عليهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، وحرر محضر وبعرضهم على النيابة العامة، قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهمين.