السبت 10 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

إيمان عبدالغني: أبحث عن تقديم أغاني طربية تعيش مع الجمهور

إيمان عبد الغني
إيمان عبد الغني

تواصل المطربة إيمان عبد الغني تسجيل أغاني ألبومها الجديد المقرر طرحه قريبًا، وتقول إيمان مطربة الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية، إنها تحاول التنوع في اختياراتها على مستوى الكلمات واللحن والتوزيع.

وأضافت: التعاقد من جهة انتاك خطوة مهمة خاصة مع من يمتلك الخبرة لتوجيه المطرب والعمل على خلق "استايل" للموهبة التي يقدمها للجمهور، ويضعه في المكانة التي يستحقها في سوق العمل، وتكون مسؤولة عن تسويق أعماله وحفلاته. 

وتابعت: "أبحث في الأغاني الجديدة عن كلمات ولحن قوي، يجمع بين الرومانسية والدراما، الجمهور سمعني بأغاني طربية لكبار وعمالقة الطرب، واعتقد من الصعب أن يسمعوا بصوتي ما هو أقل من ذلك، هدفي أن أغني كلمات تعيش مع مرور الوقت مثل أغاني الزمن الجميل التي لاتزال تعيش معنا وستظل". 

المطربة إيمان عبدالغني إيمان عبدالغني إيمان عبد الغني الموسيقى العربية دار الأوبرا المصرية دار الاوبرا

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