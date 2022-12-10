السبت 10 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بالفيديو.. يوسف النصيرى يفتتح التسجيل للمغرب بمرمى البرتغال

يوسف النصيري
يوسف النصيري

افتتح يوسف النصيري التسجيل لمنتخب المغرب في مرمى البرتغال بالمباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم، قطر 2022.

وتجري الآن أحداث مباراة البرتغال والمغرب ضمن لقاءات ربع نهائي مونديال قطر.

وجاء الهدف في الدقيقة 42، من كرة عرضية أرسلها يحيى عطية الله من الجانب الأيسر وحولها النصيري برأسه قبل حارس المرمى الذي حاول الخروج لإبعاد الكرة عن مرماه، وسكنت الشباك.

وبعد الهدف انتفض المنتخب البرتغالي لتسجيل هدف التعادل، والعودة في النتيجة قبل نهاية الشوط الأول من المباراة.

وضغط لاعبو البرتغال على دفاعات المغرب من أجل تسجيل هدف التعادل، فيما تراجع لاعبو منتخب المغرب للدفاع من أجل حماية مرماهم من خطورة لاعبي البرتغال.

وسدد برونو فيرنانديز كرة من الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء وارتطمت بالعارضة وخرجت من الملعب.

ونفذ لاعبو المغرب هجمة مرتدة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، ووصل بها يوسف النصيري لحدود منطقة جزاء البرتغال، ومرر الكرة لسفيان بوفال، وسدد الكرة وخرجت من الملعب.


تشكيل المغرب لمباراة البرتغال بكأس العالم 2022

في حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: أشرف حكيمي، جواد الياميق، رومان سايس، يحيى عطية الله

وسط الملعب: سفيان أمرابط، آدم أوناجي، سفيان أملاح

الهجوم: حكيم زياش، يوسف الناصيري، سفيان بوفال

فيما جاءت دكة البدلاء كالآتي: عبدالرازق حمدالله، أنس زعروري، عبدالحميد صابري، منير الكاجوي، يحيى جبران، بدر بانون، عبدالصمد الزلزولي، جواد ياميق، أحمد رضا التكناوتي، بلال الخنوس، أشرف داري، إلياس شاير، وليد شديرة، زكرياء أبوخليل.


تشكيل البرتغال لمباراة المغرب بكأس العالم 2022

حراسة المرمى: دييجو كوستا.

خط الدفاع: دييجو دالوت، روبن دياز، بيبي، رفائيل جيريرو.

خط الوسط: برونو فيرنانديز، روبن نيفيز، أوتافيو.

خط الهجوم: بيرناردو سيلفا، جونكالو راموس، جواو فيليكس.

يوسف النصيري منتخب المغرب البرتغال كأس العالم قطر 2022

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