معهد الفنون الشعبية يشارك بالعرض المسرحي «سمعون» في مهرجان مراكش لفرجات الشارع

في إطار النشاط الفني لطلاب المعهد العالي للفنون الشعبية بأكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة؛ شارك المعهد بالعرض المسرحي "سمعون" المستلهم من فن الأراجوز في الدورة الرابعة لمهرجان مراكش الدولي لفرجات الشارع في الفترة من 6 حتى 10 ديسمبر الجاري.

العرض مونوداراما تمثيل الطالب محمد عزت صابر، وإخراج الطالب أحمد ناجح. وأشرف على العرض الدكتورة ولاء محمد رائد اللجنة الفنية.

وقد حقق العرض نجاحًا جماهيريًا غير مسبوق حيث قُدم في إحدى الساحات الواسعة بمراكش، وقد أعجب به الجمهور خاصة الأطفال الذين تفاعلوا مع العرض بشكل تلقائي. وقد ترأس الوفد الدكتورة سمر سعيد وكيل المعهد.

وأشار الدكتور مصطفى جاد عميد المعهد العالي للفنون الشعبية أن هذا العرض يأتي في إطار توظيف واستلهام ما درسه الطلاب في المعهد من عناصر التراث الشعبي، ومحاولة تقديم عروض مرتبطة بالتراث في إطار النشاط الفني والثقافي.

اختير عرض "سمعون" من بين عدة عروض وافق عليها القائمون على مهرجان مراكش، ونقوم بتوثيق هذه العروض من حلال طلاب المعهد أيضًا، حيث يقوم الطالب عبدالله عصام بإعداد فيلمًا وثائقيًا عن هذا العمل، وقد قدم طلاب المعهد عروض فنية أخرى هذا العام في الشارقة في فنون الأداء الشعبي والألعاب الشعبية، وسوف يمثلون مصر في عدة محافل دولية قادمة.

وكان قد انطلقت، يوم الأربعاء الماضي، بالمدينة الحمراء، فعاليات الدورة الرابعة لـ(مهرجان مراكش الدولي لفرجات الشارع)، بمشاركة حوالي 80 فنانا من عدة بلدان من إفريقيا وأوربا وأمريكا، تحت شعار "مراكش موطن الفرجة"، بمبادرة من جمعية شوارع الفنون بمراكش، بدعم، على الخصوص، من وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاعا الشباب والثقافة)، وولاية جهة مراكش – آسفي، والمجلس الجماعي لمراكش، والفيدرالية المغربية للفرق المسرحية المحترفة، المساهمة في الرقي بالابداع الفني والثقافي وإفساح المجال للشباب من أجل إبراز مواهبهم وتعميم مشاركتهم في التنمية الثقافية، فضلا عن تمكينهم من فرصة التعرف على ثقافات مختلفة.

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