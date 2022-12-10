السبت 10 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارًا بارد ليلًا.. والصغرى بالقاهرة 15

جريدة الدستور

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بينما يسود طقس مائل للبرودة في أول الليل بارد في آخره على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية إلى جنوبية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 24 15

العاصمة الإدارية 24 14

6 أكتوبر 24 14

بنهــــا 24 15

دمنهور 24 5

كفرالشيخ 24 15

المنصورة 25 14

دمياط 23 14

بورسعيد 23 14

الإسماعيلية 25 12

السويس 24 13

الزقازيق 24 14

شبين الكوم 24 14

طنطا 24 13

شلاتين 28 19

الإسكندرية 23 14

العلمين الجديدة 23 13

وادى النطرون 24 14

مطروح 23 14

السلوم 24 11

سيوة 26 11

العريش 23 12

رفح 23 13

الطور 25 14

كاترين 20 5

رأس سدر 24 13

نخل 23 5

طابا 24 14

نويبع 25 15

حلايب 26 19

شرم الشيخ 27 18

الغردقة 27 17

مرسى علم 26 17

الفيوم 24 12

بني سويف 24 10

المنيا 24 9

أسيوط 24 9

سوهاج 25 10

قنا 27 10

الأقصر 27 11

أسوان 28 12

الوادى الجديد 26 11

أبوسمبل 27 11

أبورماد 27 19

رأس حدربة 26 20

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة 31 22

المدينة 28 15

الرياض 19 9

المنامة 23 19

أبوظبي 26 20

الدوحة 25 17

الكويت 22 11

دمشق 17 7

بيروت 22 18

عمان 18 8

القدس 19 10

غزة 23 14

بغداد 20 6

مسقط 26 21

صنعاء 22 4

الخرطوم 33 17

طرابلس 21 16

تونس 20 15

الجزائر 16 14

الرباط 20 16

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 15 8

اسطنبول 20 14

إسلام آباد 22 6

نيودلهى 25 11

جاكرتا 32 24

بكين 04 4 -

كوالالمبور 29 24

طوكيو 14 4

أثينا 18 13

روما 14 4

باريس 2 2 -

مدريد 8 4

برلين 2 - 3 -

لندن 1 1 -

مونتريال 3 - 8 -

موسكو 1 - 3 -

نيويورك 6 2

واشنطن 10 3

نواكشوط 36 21

أديس أبابا 24 7

الأرصاد الجوية إرتفاع الموج الحرارة المتوقعة غدا البحر المتوسط السواحل الشمالية الرياح السطحية الحرارة المتوقعة القاهرة الكبرى والوجه البحرى العلمين الجديدة المدن والعواصم العربية

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