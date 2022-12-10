تأجيل استكمال محاكمة 4 متهمين في «فض اعتصام رابعة»

قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، تأجيل نظر إعادة محاكمة 4 متهمين بقضية "فض اعتصام رابعة" لجلسة 10 يناير.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات، من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة "ميدان هشام بركات حاليًا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفين بفض الاعتصام.