السبت 10 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

جمارك السلوم تضبط محاولة تهريب هواتف محمولة

الضبطية
الضبطية

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك السلوم برئاسة خالد الشبريسى مدير عام جمرك السلوم بالتنسيق مع قسم مباحث منفذ السلوم البري من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

فبناءا على إخبارية سرية مقدمة من الرائد شريف سليمان ضابط المباحث ومحمد حنفي رئيس قسم الأمن الجمركي ومحمد بدر الصباح مفتش مكافحة التهرب الجمركي مفاده اعتزام المدعو ق. ع تهريب بضائع أجنبية الصنع حال وصوله من ليبيا.

وبالعرض على محمد إبراهيم مدير جمرك ومحمد عبد العظيم مدير إدارة الوارد تم تشكيل لجنة جمركية لتفتيش أمتعتة الشخصية من أحمد حسن وعبد السلام محمد سعد مأموري الحركة وعبد الواحد حسن مدير الحركة بحضور سعيد عبد النبي عنب مدير إدارة التعريفة ومحمد شحاته رئيس قسم الإجراءات ومقدمي الإخبارية، فتبين وجود 33 هاتف محمول ماركة آيفون داخل أمتعته الشخصية.


وبلغت قيمة المضبوطات 515 ألف جنيه.
وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة مليون و30 ألف جنيه.

وقرر خالد الشبريسي مدير عام جمرك السلوم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر محضر ضبط جمركي برقم 162 لسنة 2022 وحرره عيد زهران الشئون القانونية، وتم إحالة المتهم إلى النيابة العامة لعجزه عن التصالح.

 

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