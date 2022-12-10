السبت 10 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

رئيس «الأعلى للإعلام»: كود لتغطية «الحوادث» بحيادية وموضوعية دون تهويل

جانب من الجلسة الحوارية
جانب من الجلسة الحوارية

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن هناك بعض الملاحظات على تغطيات الصحف والمواقع للحوادث وحالات الوفاة، وتزايد الأمر بشكل كبير في الفترة الأخيرة بما يؤثر على صورة الإعلام.

وضرب «جبر»، خلال الجلسة الحوارية التي ينظمها المجلس حول ضوابط النشر في الحوادث والجرائم والتحقيقات، أمثلة بالأخبار المتعلقة بوفاة الكاتب الصحفي مفيد فوزي، والقبض على فنانة مشهورة أو رئيس جامعة.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أن لديه قائمة بالمخالفات لمدة أسبوع، وهناك بعض المواقع العالمية التي يتم التواصل معها لتعديل ما تنشره حال تضمنه مخالفات.

وأوضح: أصدرنا كودا خاصا بالجريمة، ويتضمن الحياد والموضوعية دون تهويل، وذلك لا يمنع وجود عوامل الجذب والتشويق.

وطالب بضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية، وتنظيم نشر الأخبار الخاصة بالجرائم وهناك يوميا أمثلة لمخالفات النشر في أخبار الجريمة والحوادث، بالاعتماد على مصادر غير دقيقة، متابعًا: لا يصح أن نستبق سلطات التحقيق ونشوه شخصيات يثبت براءتها لاحقا، وكذلك نشر أخبار غير دقيقة حول وفاة شخصيات عامة دون الحقيقة ومن ذلك وفاة كمال الجنزوري أو عادل إمام، أو القبض على الفنان عمرو يوسف، بخلاف الحقيقة تماما بما يحدث أزمة لأسر هذه الشخصيات.

ويعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، اليوم السبت، جلسة حوارية حول ضوابط النشر في الحوادث والجرائم والتحقيقات.

وحضر الجلسة عدد من القيادات الصحفية والإعلامية بينهم الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بمؤسسة الدستور، والكاتب الصحفي وائل لطفي، رئيس تحرير الدستور، والكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس تحرير الوطن، وغيرهم.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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