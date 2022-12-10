السبت 10 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 11 محضرًا ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية بالغربية

مخبز
مخبز

نجحت حملة من مديرية التموين بالغربية، في ضبط مخالفات وتحرير 11 محضرًا ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركز وبندر طنطا، خلال 24 ساعة.

كانت الحملة التي أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، أجرت التفتيش على المخابز في مركز وبندر طنطا، وحررت 11 محضرًا لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب في الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.

تأتي الحملة في إطار مجهودات الدولة لتوفير رغيف خبز عالي الجودة للمواطنين، من خلال الرقابة على المخابز، للتأكد من الالتزام بوزن الرغيف، ونظافة الأدوات، والإعلان عن الأسعار، وكذلك الحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين، ومنع سرقة الدقيق.

كما تمكنت المديرية من ضبط مصنعا لتعبئة زيت الطعام داخل إحدى الشركات بمركز كفرالزيات، يتلاعب فى وزن عبوات "زجاجات" الزيت، والاستيلاء على الكميات الناتجة عن عملية الإنقاص فى الوزن بدون وجه حق، بغرض التربح غير المشروع.

كانت معلومات قد توافرت أمام المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، حول قيام مصنع إحدى الشركات لتعبئة زيوت الطعام بمركز كفر الزيات بتعبئة عبوات زيت طعام ناقصة الوزن، وهذا نوع من أنواع الغش التجاري والتدليس بغرض الربح غير المشروع.

وتم تشكيل حملة تموينية من إدارة تموين كفرالزيات، والتوجه إلى هذا المصنع بالشركة، وإجراء الوزن على عبوات الزيت المعبأة والمعدة للتداول، وتبين وجود عجز في العبوة الواحدة 14 جراما، ووجود 9000 كرتونة بكل كرتونة 12 عبوة وبلغ مقدار العجز لإجمالى الكمية المضبوطة 1500 كيلو زيت في هذه الكمية، تم الاستيلاء عليها بدون وجه حق بغرض الربح غير المشروع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المسئول عن المصنع، والعرض على النيابة العامة لتجرى شئونها.

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وائل لطفي

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