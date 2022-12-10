السبت 10 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

غدًا.. فرقة الحرملك تحيي احتفالية ختام فعاليات القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية

فرقة الحرملك
فرقة الحرملك

يقيم بيت المعمار المصري، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور هاني أبو الحسن، احتفالية ختام فعاليات القاهرة عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي، بعقد ندوة "اللغة المعمارية للحقبات الإسلامية" للدكتور عادل غنيم، يعقبها فقرة غنائية لفرقة الحرملك بقيادة المايسترو الدكتورة مروة عبد المنعم، وذلك في السادسة مساء الأحد 11 ديسمبر الجاري، بمركز إبداع قبة الغوري بالأزهر.

حيث يقدم الدكتور عادل غنيم تلخيص لمفردات اللغة المعمارية في مدينة القاهرة، بين الحقبات الفاطمية والأيوبية والمملوكية البحرية والعثمانية، يعقبها عرض للدكتور مصطفى الصادق بعنوان "شواهد وحكايات عن القاهرة وأهلها"، وتتبع لحكايات وحواديت القاهرة وأهلها من مختلف الطوائف والشرائح الاجتماعية والثقافية، وتدير الحوار الدكتورة هبة صفي الدين مدير بيت المعمار المصري.

فرقة "الحرملك" أسستها المايسترو الدكتورة مروة عمرو عبد المنعم عام 2017، وبدأت تقديم أولى حفلاتها ببيت السحيمي، ومنذ ذلك حظت "الحرملك" على إعجاب الجماهير من مختلف الفئات وكانت هذه نقطة انطلاق للعنصر النسائي الفريد من نوعه، وتتكون الفرقة من عازفات ومطربات محترفات من معاهد وكليات متخصصة.

وفي سياق آخر؛ بدأت أول أمس الخميس، أعمال الدورة الخامسة عشرة من ملتقى الأقصر الدولي للتصوير، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور هاني أبو الحسن، خلال الفترة من 8 إلى 22 ديسمبر الجاري، بالتعاون مع محافظة الأقصر.

كما بدأت النقاشات الحوارية والنقدية، التى يديرها الناقد المقيم الكاتب الصحفي والناقد التشكيلي الدكتور طارق عبد العزيز، تحت عنوان "هنا.. أم الحضارات"، بمشاركة الفنانين من أجل تبادل الرؤى، واستعراض الخبرات والتجارب الإبداعية، ما بين الأجيال المشاركة بما تحمله من ثقافات واتجاهات فنية مختلفة، وإقامة نقاش وحوار مثمر يعزز مسيرة وحركة الفن التشكيلي المصري، ويعكس صورة حضارية وإيجايبة لقوة مصر الناعمة.

فرقة الحرملك القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية بيت المعمار المصري صندوق التنمية الثقافية ندوة اللغة المعمارية للحقبات الإسلامية مركز ابداع قبة الغوري

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