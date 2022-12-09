«السوداني» يختتم مشاركته بالقمة العربية الصينية ويعود إلى بغداد

اختتم رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مساء اليوم الجمعة، مشاركته في فعاليات القمّة العربية الصينية للتعاون والتنمية، والتي استضافتها المملكة العربية السعودية، عائدًا إلى بغداد.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان له، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اختتم مساء اليوم الجمعة، مشاركته في القمّة العربية الصينية للتعاون والتنمية، التي استضافتها المملكة العربية السعودية.

وألقى “السوداني” كلمة العراق في القمّة التي حضرها عدد من الملوك والرؤساء وممثلي الدول المشاركة، بالإضافة إلى الرئيس الصيني شي جي بينغ.

وعبّر “السوداني” خلال كلمته عن رؤية العراق للتعاون والصداقة بين الدول العربية والصين، وما يمكن أن يُنجز في إطار التكامل الاقتصادي، والمواجهة القوية المنسقة للتحديات التي تواجهها الشعوب الشقيقة والصديقة التي تشارك قياداتها في القمّة.

وأكد خلال مشاركته، على موقف العراق الحريص على استقرار النظام الاقتصادي العالمي، بما في ذلك استقرار السوق النفطية، والانفتاح الإيجابي على جميع الأصدقاء، كما جدد الوقوف المبدئي مع حق الشعب الفلسطيني في دولته الوطنية وعاصمتها القدس الشريف.

وعُقد على هامش القمة، سلسلة من اللقاءات مع عدد من الزعماء ورؤساء حكومات الدول الشقيقة المشاركة في القمة العربية، تبادل معهم وجهات النظر وتنسيق المواقف إزاء أهم التحديات الاقتصادية والأمنية المشتركة، وسبل تنظيم الشراكة بين الدول العربية والصين، فضلاً عن البحث في العلاقات الثنائية والملفات ذات الاهتمام المشترك، ووسائل تحقيق التنمية والاستقرار والازدهار الاقتصادي للشعوب الشقيقة والصديقة للدول المشاركة في القمة.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، نقلته وكالة الأنباء (واع): "إن رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني التقى، مساء اليوم، ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان آل سعود، وذلك على هامش انعقاد القمة العربية الصينية للتعاون والتنمية في الرياض".

وتابع البيان، أن الجانبين تباحثا حول آليات تفعيل المجلس التنسيقي العراقي السعودي، وتنفيذ الاتفاقات والتفاهمات بين الجانبين.

وأكد "السوداني" على أهمية القمة العربية الصينية في تحقيق التكامل الاقتصادي وبما يخدم مصالح شعوب المنطقة"، كما أعرب عن الاستعداد لتطوير العلاقات الثنائية، خصوصًا في مجال الاقتصاد والاستثمار.

من جانبه، أكد ولي العهد السعودي، على رغبة المملكة في تعميق التعاون السعودي العراقي في جميع المجالات.