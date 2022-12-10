بعد أن حملت منه سفاحا.. القبض على متهم باغتتصاب فتاة الباجور

حررت أسرة فتاة محضر ضد "ج، ا، ط"، 50عام متزوج ومقيم إحدى قرى مركز ومدينة الباجور، بإغتصاب نجلتهم صاحبة الـ19 عام والتعدي عليها مما تسبب في حملها منه سفاحا، وعلى الفور تمكنت مباحث مركز الباجور من القبض على المتهم بالواقعة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وترجع أحداث الواقعة لاستقبال مستشفى الباجور فتاة في التاسع عشر من عمرها مقيمة إحدى قرى مركز الباجور في حالة إعياء شديد وبسؤال أهليتها أكدوا أنها تعاني من ألم بالبطن، وبتوقيع الكشف الطبي على المريضة تبين أنها تعاني من نزيف حاد تسبب في تأخر حالتها الصحية وإيداعها بالعناية المشدد تحت الملاحظة.

وبسماع أقوال الأم وزوجة عم الفتاة أكدوا أنهم علموا بالواقعة وحاولوا إجهاض نجلتهم ولكن رفض الأطباء إجراء عملية إجهاض لها وعندما جاء موعد الولادة استعدت إحدى سيدات القرية لمساعدتهم في الولادة ولكن تسببت في حدوث نزيف شديد بعد الولادة لحاجتها لولادة قيصرية بدلا من الطبيعية التي أجرتها لها "داية" من الأهالي وتم نقلها إلى المستشفى لسوء حالتها الصحية.

وتم الكشف الطبي علي الجنين والذي تبين أنه بحالة صحية جيدة، و جاري التحقيق مع المتهم وسماع أقوال الشهود في الواقعة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، ومتابعة حالة المريضة من قبل فريق طبي المستشفى.