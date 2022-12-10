جاءت آيات كثيرة تحث الكثير من المواطنين على ذكر الله في كافة أوقات الإنسان وتبين الفضل للأذكار في الصباح، وشغل بال قطاع عريض من المسلمين معرفة أبرز أدعية الصباح اليوم السبت 10 ديسمبر 2022 عبر "جوجل".

أبرز أدعية الصباح اليوم السبت 10 ديسمبر 2022

يستعرض "الدستور" في هذه السطور أبرز أدعية الصباح اليوم السبت 10 ديسمبر 2022.



دعاء الصباح اليوم

اللهم إنا نستعين بك ونستهدي بك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله.

اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار.

اللَّهُمَّ، اغْفِرْ وَارْحَمْ، وَاعْفُ عنْا وَعَافِنا، وَأَكْرِمْ نُزُلَنا، وَوَسِّعْ مُدْخَلَنا، وَاغْسِلْنا بمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّنا مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْنا دَارًا خَيْرًا مِن دَارِنا، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِنا، وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِنا، وَقِنا فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ».

«اللَّهمَّ اغْفِرْ لحيِّنا وميِّتِنا وشاهدنا وغائِبنا وصَغيرنا وَكبيرنا وذَكرِنا وأُنثانا اللَّهمَّ مَنْ أحييتَه مِنَّا فأحيِه علَى الإسلامِ ومن تَوَفَّيتَه مِنَّا فتَوفَّهُ علَى الإيمانِ اللَّهمَّ لا تحرمنا أجرَه ولا تُضلَّنا بعدَه».

اللهم لين لي صعوبتها وحزونتها واكفني شرها فأنك الكافي المعافي والغالب القاهر اللهم صل على محمد وال محمد.

اللهم أنت ثقتي في كل كربة وأنت رجائي في كل شدة وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة وكم من كرب يضعف عنه الفؤاد.

اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أُضل أو أزل أو أُزل أو أظلم أو أُظلم أو أجهل أو يُجهل علي.

أذكار الصباح اليوم

أصبحنا على فِطرة الإسلام، وكلمة الإخلاص، ودين نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- ومِلة أبينا إبراهيم حنيفًا مسلمًا وما كان من المشركين"؛ صحيح؛ رواه أحمد.

إذا أصبح أحدكم فليقل: اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور.

اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي، وأهلي ومالي، اللهم استُر عوراتي، وآمِن رَوعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أُغتال من تحتي"، قال أبو داود: قال وكيع: يعني: الخسْف؛ صحيح؛ رواه أبو داود.

اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت"، ثلاث مرات.